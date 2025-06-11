Lokanta lezzetini sofralarınıza taşıyın: Ev yapımı İskender kebabı tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan İskender kebap, genelde lokantalarda tüketilse de evde de kolayca hazırlanabilir. Hem daha ekonomik hem de damak zevkinize uygun malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu ev yapımı pratik İskender tarifi, kısa sürede sofranızı şölene çevirecek. Peki, lokanta lezzetini sofralarınıza taşıyacak bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, leziz ev yapımı İskender kebabı tarifi...





EV YAPIMI İSKENDER TARİFİ

Malzemeler

Et için:

400 gram dana bonfile veya kontrfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber, kekik

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz, pul biber

Taban için:

4-5 dilim pide veya lavaş (küçük karelere doğranmış)

Üzeri için:

Yoğurt

Tereyağı (eritilmiş)

İsteğe bağlı domates ve biber

EV YAPIMI İSKENDER YAPILIŞI

Eti ince şeritler halinde doğrayın.

Yoğurt, zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla karıştırarak en az 30 dakika (tercihen 2-3 saat) marine edin.

Isıtılmış tavada etleri yüksek ateşte suyunu salmadan soteleyin.

Etler yumuşayıp hafif kızarana kadar pişirin.

Tereyağını tavada eritin, üzerine salçayı ekleyin.

Salçayı kavurduktan sonra sıcak suyu ve baharatları ekleyin.

Sos kaynayıp kıvam alınca ocaktan alın.

Pide veya lavaşları küp küp doğrayın ve tavada hafifçe kızartın.

İsterseniz fırında da kısa süre ısıtabilirsiniz.

Servis tabağına kızartılmış pideleri yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız sıcak domates sosunu gezdirin.

Sosun üzerine pişirdiğiniz etleri yerleştirin.

Kenarlarına yoğurt ekleyin.

Son olarak eritilmiş tereyağını etlerin üzerine gezdirin.

Afiyet olsun!