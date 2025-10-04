Kahvaltıya sıcak dokunuş: Tahinli çörek tarifi

Tatlıyla tuzlunun dengeli buluştuğu tariflerden biri olan tahinli çörek, özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarına enerji ve sıcaklık katar. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu geleneksel lezzet, tahinin yoğun aroması ve gevrek hamuruyla her lokmada ayrı bir keyif sunar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafir sofralarında da göz doldurur.

TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı kuru maya)

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

1 su bardağı tahin

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılışı