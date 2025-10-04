Kahvaltıya sıcak dokunuş: Tahinli çörek tarifi

Tatlıyla tuzlunun dengeli buluştuğu tariflerden biri olan tahinli çörek, özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarına enerji ve sıcaklık katar. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu geleneksel lezzet, tahinin yoğun aroması ve gevrek hamuruyla her lokmada ayrı bir keyif sunar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafir sofralarında da göz doldurur.
TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı ılık su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı kuru maya)
- 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- İç harcı için:
- 1 su bardağı tahin
- Yarım su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı pekmez
- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
- Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırın; 10 dakika mayalanması için bekletin.
- Sıvı yağ ve tuzu ekleyin, azar azar unu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
- Hamuru üzerini örtüp 40 dakika kadar dinlendirin.
- Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın ve merdane yardımıyla ince açın.
- Üzerine bolca tahin sürün, toz şeker ve ceviz serpin.
- Rulo şeklinde sarın, ardından kendi etrafında döndürerek spiral (gül böreği) şeklini verin.
- Tepsiye alın, 15 dakika daha dinlendirin.
- Üzerine yumurta sarısı, pekmez ve sıvı yağ karışımını sürün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25–30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkarınca 10 dakika dinlendirin, ardından servis edin.