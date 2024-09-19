Balkan mutfağından gelen enfes kahvaltılık sos: Lutenitsa tarifi
Lutenitsa, Balkan mutfağından çıkan, her damak zevkine hitap eden ve çeşitli yiyeceklerle uyumlu olan harika bir sos. Hem pratikliği hem de lezzetiyle yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak bu sos, özellikle kahvaltılarda ve meze olarak tercih edilir.
Özellikle Bulgaristan, Sırbistan ve Makedonya’da yaygın olarak tüketilen bu sos, kızarmış ekmek, peynir ve et yemekleriyle harika bir uyum sağlar. Domates, kırmızı biber, patlıcan ve sarımsak gibi malzemelerle yapılan lutenitsa, zengin aromasıyla sofralara hem renk hem de lezzet katar. Peki, Balkan mutfağından gelen bu enfes kahvaltılık sos nasıl yapılır? İşte, lutenitsa tarifi...
LUTENİSA TARİFİ
Malzemeler:
4 adet kırmızı kapya biber
2 adet patlıcan
4 adet büyük domates
3 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz ve karabiber (damak tadına göre)
1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)
LUTENİSA YAPILIŞI
Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanları fırın tepsisine yerleştirip 200 derece ısıtılmış fırında 30 dakika kadar közleyin.
Közlenen sebzeleri fırından çıkarıp bir süre dinlendirin, ardından kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin.
Domateslerin kabuklarını soymak için domateslerin üzerine bıçakla küçük çizikler atın ve kaynar suya batırarak birkaç dakika bekletin.
Bu yöntem, kabukların kolayca soyulmasını sağlayacaktır.
Ardından domatesleri ince ince doğrayın.
Sarımsakları ince ince doğrayın.
Soğanı da küçük küpler halinde kesin.
Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın ve soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.
Ardından sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
Kabuklarını soyduğunuz ve doğradığınız domatesleri, közlenmiş patlıcan ve biberleri kavrulmuş soğan ve sarımsak karışımına ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin.
Sebzeler yumuşadığında, sirke ve toz şekeri ekleyin.
Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ile damak tadınıza göre baharatlandırın.
Lutenitsanın pürüzsüz bir kıvam alması için bir el blenderı yardımıyla sebzeleri hafifçe püre haline getirebilirsiniz.
Ancak bazıları lutenitsanın hafif pütürlü olmasını tercih eder, bu tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır.
Sosun kıvamını yoğunlaştırmak isterseniz biraz daha pişirerek suyunun buharlaşmasını sağlayabilirsiniz.
Lutenitsa hazır olduğunda ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Üzerine ince doğranmış maydanoz serpiştirerek taze bir dokunuş katabilirsiniz.
Kızarmış ekmek dilimleri, peynir çeşitleri ve et yemekleri ile lutenitsayı servis edebilirsiniz.
Aynı zamanda, kahvaltılarda da bu lezzetli sosu kullanarak sofralarınıza renk katabilirsiniz.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Avrupa'nın lezzet bombası: Vlaai tatlısı tarifi
- Yunanların lezzetli ve pratik tatlısı: Galaktoboureko tarifi
- Meksika mutfağının lezzet sarmalı: Mixiote tarifi
- Akşam yemeği için kolayca hazırlayabileceğiniz Uzakdoğu'nun muhteşem lezzeti: Kızarmış pilav tarifi
- Yumuşacık ve puf puf pita ekmeği tarifi
- Sunumseverlerin favorisi olacak pratik lezzet: Kozalak tatlısı tarifi
- Hafif ve lezzetli brownie tarifi: 1 dilimi sadece 100 kalori!
- Sokak lezzetlerinin yıldızı: Midye dolma tarifi
- Kahvaltıya 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes yöresel lezzet: Peynirli sıkma tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!