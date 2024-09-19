Balkan mutfağından gelen enfes kahvaltılık sos: Lutenitsa tarifi

LUTENİSA YAPILIŞI

Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanları fırın tepsisine yerleştirip 200 derece ısıtılmış fırında 30 dakika kadar közleyin.

Közlenen sebzeleri fırından çıkarıp bir süre dinlendirin, ardından kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin.

Domateslerin kabuklarını soymak için domateslerin üzerine bıçakla küçük çizikler atın ve kaynar suya batırarak birkaç dakika bekletin.

Bu yöntem, kabukların kolayca soyulmasını sağlayacaktır.

Ardından domatesleri ince ince doğrayın.

Sarımsakları ince ince doğrayın.

Soğanı da küçük küpler halinde kesin.

Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın ve soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.

Ardından sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Kabuklarını soyduğunuz ve doğradığınız domatesleri, közlenmiş patlıcan ve biberleri kavrulmuş soğan ve sarımsak karışımına ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin.

Sebzeler yumuşadığında, sirke ve toz şekeri ekleyin.

Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ile damak tadınıza göre baharatlandırın.

Lutenitsanın pürüzsüz bir kıvam alması için bir el blenderı yardımıyla sebzeleri hafifçe püre haline getirebilirsiniz.

Ancak bazıları lutenitsanın hafif pütürlü olmasını tercih eder, bu tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır.

Sosun kıvamını yoğunlaştırmak isterseniz biraz daha pişirerek suyunun buharlaşmasını sağlayabilirsiniz.

Lutenitsa hazır olduğunda ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Üzerine ince doğranmış maydanoz serpiştirerek taze bir dokunuş katabilirsiniz.

Kızarmış ekmek dilimleri, peynir çeşitleri ve et yemekleri ile lutenitsayı servis edebilirsiniz.

Aynı zamanda, kahvaltılarda da bu lezzetli sosu kullanarak sofralarınıza renk katabilirsiniz.

Afiyet olsun!