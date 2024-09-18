Avrupa'nın lezzet bombası: Vlaai tatlısı tarifi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 20:40

Güncelleme: 18.09.2024 - 20:40

Avrupa mutfağı denildiğinde akla genellikle İtalyan tiramisu veya Fransız crème brûlée gibi tatlılar gelir. Ancak, Hollanda’nın Limburg bölgesine özgü olan Vlaai, birçok kişinin bilmediği ama mutlaka keşfetmesi gereken eşsiz bir tatlıdır. Meyve dolgusuyla hazırlanan bu özel tart, hem görünümüyle hem de lezzetiyle sofralarda fark yaratır. İşte Vlaai tatlısının malzemeleri ve adım adım yapılışı.

VLAAİ TARİFİ

Malzemeler

250 g un

125 ml süt

25 g tereyağı (eritilmiş)

25 g şeker

1 paket kuru maya

1 tutam tuz

1 yumurta

500 g vişne (ya da elma, kayısı gibi tercihinize bağlı meyveler)

100 g toz şeker (meyve dolgusuna)

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı: