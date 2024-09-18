Avrupa'nın lezzet bombası: Vlaai tatlısı tarifi
Hollanda mutfağının az bilinen tatlılarından biri olan Vlaai, meyve dolgusu ve yumuşak hamuruyla dikkat çeker. Bu özel tart, özellikle Limburg bölgesinde geleneksel bir tatlı olarak yapılır.
Avrupa mutfağı denildiğinde akla genellikle İtalyan tiramisu veya Fransız crème brûlée gibi tatlılar gelir. Ancak, Hollanda’nın Limburg bölgesine özgü olan Vlaai, birçok kişinin bilmediği ama mutlaka keşfetmesi gereken eşsiz bir tatlıdır. Meyve dolgusuyla hazırlanan bu özel tart, hem görünümüyle hem de lezzetiyle sofralarda fark yaratır. İşte Vlaai tatlısının malzemeleri ve adım adım yapılışı.
VLAAİ TARİFİ
Malzemeler
- 250 g un
- 125 ml süt
- 25 g tereyağı (eritilmiş)
- 25 g şeker
- 1 paket kuru maya
- 1 tutam tuz
- 1 yumurta
- 500 g vişne (ya da elma, kayısı gibi tercihinize bağlı meyveler)
- 100 g toz şeker (meyve dolgusuna)
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Bir karıştırma kabında unu, şekeri, kuru mayayı ve tuzu karıştırın. Ardından ılık süt, eritilmiş tereyağı ve yumurtayı ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp ılık bir yerde 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Seçtiğiniz meyveyi (vişne, elma, kayısı) küçük parçalar halinde doğrayın. Meyveleri bir tencereye alın, üzerine şekeri ekleyin ve kısık ateşte meyveler yumuşayana kadar pişirin. Meyvelerin suyunu almak için nişasta ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Tarçın ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
- Mayalanan hamuru un serpilmiş bir tezgâhta açın. Bir tart kalıbını yağlayın ve hamuru kalıba yerleştirin. Kenarlarını düzeltin ve fazla hamuru alın.
- Hazırladığınız meyve dolgusunu hamurun üzerine dökün ve eşit şekilde yayın. Kalan hamuru ince şeritler halinde keserek tartın üzerine kafes şeklinde yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında, tartın üstü altın rengini alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Fırından çıkan Vlaai tatlınızı dilimleyerek, ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpip, vanilyalı dondurma ile sunarak tatlıyı zenginleştirebilirsiniz.
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