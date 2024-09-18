Meksika mutfağının lezzet sarmalı: Mixiote tarifi
Meksika mutfağının az bilinen hazinelerinden biri olan Mixiote, geleneksel yöntemlerle pişirilen bir et yemeğidir. Özel bitki yapraklarına sarılan et, yavaş yavaş pişirilerek muazzam bir lezzet sunar.
Meksika mutfağı, dünya çapında taco, burrito gibi popüler yemeklerle bilinse de, derinlemesine keşfedilmeyi bekleyen birçok geleneksel lezzeti barındırır. Bunlardan biri olan Mixiote, yerel halk arasında sevilen fakat uluslararası mutfak sahnesinde hak ettiği ilgiyi henüz tam anlamıyla görememiş bir yemektir. Etin, maguey bitkisi yaprağına sarılarak buharda pişirilmesiyle yapılan bu yemek, hem pişirme yöntemi hem de kullanılan malzemeleriyle oldukça özgün bir tat sunar.
MİXİOTE TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuzu eti
- 6-8 adet maguey yaprağı (bulunamazsa muz yaprağı da kullanılabilir)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 orta boy soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı acı biber ezmesi (ancho veya guajillo biberi tercih edilebilir)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 su bardağı et suyu
Yapılışı:
- Eti küçük parçalar halinde doğrayın. Bir kapta ezilmiş sarımsak, ince doğranmış soğan, acı biber ezmesi, kimyon, kekik, tuz, karabiber, tarçın, limon suyu ve sirkeyi karıştırarak bir sos hazırlayın. Doğranmış eti bu karışımla iyice kaplayın ve buzdolabında en az 2 saat (tercihen bir gece) marine edin.
- Maguey yapraklarını yumuşatmak için sıcak suya batırın ve birkaç dakika bekletin. Bu işlem, yaprakların kolayca sarılabilir hale gelmesini sağlar. Eğer maguey yaprağı yoksa, muz yaprağı da kullanabilirsiniz.
- Marine edilmiş et parçalarını yaprakların ortasına yerleştirin. Üzerine et suyu ekleyin ve yaprağı sıkıca sarın. Eğer yaprakları bağlamak için ip ihtiyacınız varsa, mutfak ipi kullanabilirsiniz.
- Sarılmış et paketlerini bir buharlı pişiriciye yerleştirin. Buharda 1.5-2 saat boyunca, et tamamen yumuşayana kadar pişirin. Eğer buharlı pişiriciniz yoksa, fırında üzeri kapalı bir şekilde 160°C'de pişirebilirsiniz.
- Mixiote’yi sıcak servis edin. Yanında tortilla, pirinç ya da avokado dilimleri ile sunarak tam bir Meksika deneyimi yaşayabilirsiniz.
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