Meksika mutfağının lezzet sarmalı: Mixiote tarifi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:33

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:33

Meksika mutfağı, dünya çapında taco, burrito gibi popüler yemeklerle bilinse de, derinlemesine keşfedilmeyi bekleyen birçok geleneksel lezzeti barındırır. Bunlardan biri olan Mixiote, yerel halk arasında sevilen fakat uluslararası mutfak sahnesinde hak ettiği ilgiyi henüz tam anlamıyla görememiş bir yemektir. Etin, maguey bitkisi yaprağına sarılarak buharda pişirilmesiyle yapılan bu yemek, hem pişirme yöntemi hem de kullanılan malzemeleriyle oldukça özgün bir tat sunar.

MİXİOTE TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu eti

6-8 adet maguey yaprağı (bulunamazsa muz yaprağı da kullanılabilir)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 orta boy soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı acı biber ezmesi (ancho veya guajillo biberi tercih edilebilir)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı et suyu

Yapılışı: