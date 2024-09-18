Akşam yemeği için kolayca hazırlayabileceğiniz Uzakdoğu'nun muhteşem lezzeti: Kızarmış pilav tarifi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:49

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:49

Kızarmış pilav, Asya mutfağının klasikleşmiş bir yemeği olarak, özellikle Çin mutfağında sıkça karşımıza çıkar. İçerdiği taze sebzeler, et veya deniz ürünleri ile zenginleştirilebilen bu yemek, hem besleyici hem de lezzetli bir akşam yemeği alternatifi sunar. Peki, akşam yemeği için kolayca hazırlayabileceğiniz Uzakdoğu'nun bu muhteşem lezzeti nasıl yapılır? İşte, kızarmış pilav tarifi...

KIZARMIŞ PİLAV TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı pişmiş ve soğutulmuş pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)

1 su bardağı bezelye (dondurulmuş ya da taze)

100 gram tavuk göğsü (veya tercih edilen başka bir et türü, ince doğranmış)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

1 dal taze soğan (isteğe bağlı, doğranmış)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)

KIZARMIŞ PİLAV YAPILIŞI

Kızarmış pilav yapımında kullanılacak pirincin önceden pişirilmiş ve soğutulmuş olması önemlidir.

Bu, pirincin tane tane kalmasını ve kızarırken birbirine yapışmamasını sağlar.

Eğer bir önceki gün pişirilmiş pilavınız yoksa, pirinci pişirdikten sonra bir süre buzdolabında soğutun.

Tavuk göğsünü küçük parçalara doğrayın ve bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile pişirin.

Tavuklar tamamen piştikten sonra bir kenara alın.

Aynı tavada, kalan sıvı yağı ekleyin ve ince doğranmış soğanı kavurun.

Soğanlar şeffaflaşınca ezilmiş sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Küçük küpler halinde doğranmış havuçları ve bezelyeleri ekleyin.

Sebzeler yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin.

Yumurtaları bir kasede çırpın. Tavaya ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Yumurtaların tamamen pişmesini sağlayın.

Tavaya soğutulmuş pilavı ekleyin.

Pilavı sebzeler ve yumurtalarla iyice karıştırarak 3-4 dakika pişirin.

Soya sosunu ve susam yağını ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

İsteğe bağlı olarak toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.

Pişirdiğiniz tavuk parçalarını pilav karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.

Pilavın tüm malzemelerle eşit şekilde karışmasını sağlayın.

Eğer taze soğan kullanıyorsanız, doğranmış taze soğanları üzerine serpiştirin ve birkaç dakika pişirin.

Kızarmış pilavı sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!