Klasik hamburgerin farklı bir yorumu olan kapalı hamburger dışında yumuşacık hamur, içinde ise bol malzemeli hamburger köftesi ve eriyen peynirle hazırlanıyor. İşte kapalı hamburger tarifi...

CALZONE BURGER TARİFİ

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Köfte İçin:

400 g dana kıyma

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber, kimyon

İç Malzeme:

Dilimlenmiş kaşar ya da cheddar peyniri

Domates dilimleri

Turşu dilimleri

Soğan halkaları (isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

Susam

YAPILIŞI

Hamur için unu yoğurma kabına alın. Maya, şeker, tuz, zeytinyağı, süt ve suyu ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Köfte için kıyma, soğan, sarımsak ve baharatları yoğurun. 4 eşit parçaya bölerek yuvarlak ve düz hamburger köfteleri hazırlayın.

Köfteleri az yağlı tavada iki tarafı mühürlenecek şekilde pişirin.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın ve her birini açın. Hamurun ortasına köfteyi yerleştirin. Üzerine peynir, domates ve turşu dilimleri ekleyin.

Hamurun kenarlarını iç harcı kapatacak şekilde kapatın ve yarım ay formu verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.