Karadeniz’in efsane lezzetini mutfağınıza taşıyın: Evde Bafra pidesi tarifi

Karadeniz mutfağının en özel tatlarından biri olan Bafra pidesi, ince ve uzun formu, kenarları kapatılmış yapısı ve bol iç harcıyla Türkiye’nin en sevilen pide çeşitleri arasında yer alır. Dışarıda yemeye alışık olduğumuz bu lezzeti evde de kolaylıkla hazırlamak mümkün. İşte adım adım ev yapımı Bafra pidesi tarifi…

BAFRA PİDESİ İÇİN MALZEMELER

Hamur İçin:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıymalı İç Harç:

300 g dana kıyma

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

1 adet domates (küp doğranmış)

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı (isteğe bağlı)

BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

1. Hamuru Hazırlayın

Ilık su, maya ve şekeri karıştırın, 5 dakika bekletin.

Unu, tuzu ve zeytinyağını ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp 45–60 dakika mayalandırın.

2. İç Harcı Hazırlayın

Soğan ve biberi yağda kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Domates ve salçayı ekleyip baharatlarla birlikte kavurun.

Harcı soğumaya bırakın.

3. Hamuru Şekillendirin

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

Her birini uzunlamasına ince bir pide şeklinde açın.

İç harcı ortaya yayın.

Kenarları hafifçe içe doğru kıvırarak kapatın ve uçları birleştirin.

4. Pişirme

Tepsiye yağlı kâğıt serin ve pideleri yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz (isteğe bağlı).

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 12–15 dakika pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz kenarlarına tereyağı sürün.