Dışarıda yemeye son: Tavada şipşak ev yapımı İskender tarifi...

Dışarıda porsiyonuna servet ödediğimiz o meşhur İskender Kebabı'nı, evdeki malzemelerle ve incecik dilimlenmiş etle hazırlamak aslında çok kolay! Altında küp küp doğranmış sıcak pide, üzerinde cızırdayan hakiki tereyağı ve nefis domates sosuyla bu klasik ziyafet, akşam yemeğinde tüm aileyi mest edecek.

MALZEMELER

400 gram dana antrikot veya kontrfile (Buzlukta dondurulmuş)

2 adet tırnak pide (veya bayatlamış somun ekmek)

3 yemek kaşığı tereyağı (Pideleri sotelemek ve üzerine dökmek için)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Nefis Sosu İçin:

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker, tuz ve karabiber

Servis İçin:

1 kase çırpılmış tava yoğurdu

2 adet domates ve 3-4 adet yeşil biber (Közlenmiş veya tavada kızartılmış)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Etinizi kolay doğrayabilmek için önceden dondurucuya atıp dondurun. Pişirmeden 10 dakika önce çıkarıp, keskin bir bıçakla yaprak inceliğinde (döner gibi) dilimleyin.

Tırnak pideleri küp küp doğrayın. Geniş bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritip pideleri hafifçe çıtırlaşana kadar soteleyin ve servis tabaklarının tabanına yayın.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak su, tuz, karabiber ve şekeri ilave edip sos hafifçe koyulaşana kadar 3-4 dakika kaynatın.

Geniş yanmaz yapışmaz bir tavaya sıvı yağı alın ve çok iyi ısıtın. İncecik dilimlediğiniz etleri yüksek ateşte sularını salıp hafifçe kızarana kadar hızlıca kavurun. (İnce oldukları için çok çabuk pişeceklerdir, kurutmamaya özen gösterin). Tuzunu ocaktan alırken atın.

Tabaktaki pidelerin üzerine hazırladığınız sıcak domates sosundan birkaç kaşık gezdirin. Üzerine pişen etleri bolca yerleştirin. Tabağın kenarına çırpılmış yoğurdu, kızarmış domates ve biberleri ekleyin.

Kalan 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavada iyice köpürtüp kızdırın. Dumanı tüten bu yağı etlerin üzerine dökerek bekletmeden servis yapın.