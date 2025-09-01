Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti: Hamsili pilav tarifi

Karadeniz mutfağı, deniz ürünlerini pirinç ve yeşilliklerle harmanlayan eşsiz tarifleriyle ünlüdür. Bu yemeklerin başında ise hamsili pilav gelir. Bol hamsiyle kaplanan, iç harcında fıstık, kuş üzümü, dereotu ve maydanoz gibi malzemelerin yer aldığı bu özel pilav, hem doyurucu hem de şık bir sunuma sahiptir. Peki, Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, hamsili pilav tarifi...

Malzemeler

1 kg temizlenmiş hamsi

2 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

Yarım su bardağı dolmalık fıstık

Yarım su bardağı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 adet limon (dilimlenmiş)

Yapılışı