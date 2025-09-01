Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti: Hamsili pilav tarifi

Karadeniz mutfağı, deniz ürünlerini pirinç ve yeşilliklerle harmanlayan eşsiz tarifleriyle ünlüdür. Bu yemeklerin başında ise hamsili pilav gelir. Bol hamsiyle kaplanan, iç harcında fıstık, kuş üzümü, dereotu ve maydanoz gibi malzemelerin yer aldığı bu özel pilav, hem doyurucu hem de şık bir sunuma sahiptir. Peki, Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, hamsili pilav tarifi...
Malzemeler
- 1 kg temizlenmiş hamsi
- 2 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- Yarım su bardağı dolmalık fıstık
- Yarım su bardağı kuş üzümü
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)
- Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 adet limon (dilimlenmiş)
Yapılışı
- Pirinci yıkayıp tuzlu, ılık suda 20 dakika bekletin.
- Tereyağı ve zeytinyağında soğanları kavurun. Dolmalık fıstıkları ekleyip pembeleştirin. Yıkanmış pirinci ekleyin ve kavurmaya devam edin.
- Kuş üzümü, tuz, karabiber, şeker ve tarçını ekleyin. Sıcak suyu ilave edin, suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Demlendikten sonra dereotu ve maydanozu karıştırın.
- Yağlanmış yuvarlak bir fırın tepsisinin (veya tavanın) tabanına kuyrukları dışa gelecek şekilde hamsileri dizin. Yan kısımlara da aynı şekilde hamsileri yerleştirin.
- Hazırladığınız pilavı hamsilerin üzerine yayın. Üstünü tekrar hamsilerle kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Üzeri hafif kızarınca çıkarın.
- Dilimlenmiş limonla sıcak servis yapın.