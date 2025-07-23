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Karadeniz mutfağının saklı hazinesi: Fasulye diblesi tarifi

Karadeniz mutfağının saklı hazinesi: Fasulye diblesi tarifi

23.07.2025 20:32:00
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Haber Merkezi
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Karadeniz mutfağının saklı hazinesi: Fasulye diblesi tarifi

Zeytinyağlı gibi ama değil, pilav gibi ama bambaşka... Karadeniz mutfağının mütevazı ama doyurucu yemeklerinden biri olan fasulye diblesi, yeşil fasulyeyle yapılan, suyunu çeken nefis bir tencere yemeği. Az malzemeyle çok şey yapan bu tarif, hem ekonomik hem sağlıklı.

Karadeniz deyince akla genelde mıhlama, hamsi, karalahana gelir ama bu zengin mutfakta gözden kaçan başka bir yıldız daha var: Fasulye Diblesi. Trabzon ve çevresinde özellikle yaz aylarında sıkça yapılan bu yemek, taze yeşil fasulyeyle pirincin aynı tencerede usul usul pişmesiyle hazırlanır. Sade malzemelerle büyük lezzet yaratmak isteyenlerin tarif defterine mutlaka girmeli. Doyurucu, pratik ve serin yaz akşamlarında sıcak ya da soğuk yenebilecek kadar hafif.

FASÜLYE DİBLESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram taze yeşil fasulye
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI:

  1. Fasulyeleri ayıklayın, yıkayın ve verev şekilde ince ince doğrayın.
  2. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Soğanlar yumuşayınca tereyağını ve salçayı ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.
  3. Doğranmış fasulyeleri ekleyin, 5 dakika kadar salçayla birlikte çevirin.
  4. Üzerine yıkanmış pirinci, tuz ve karabiberi ekleyin. Sıcak suyu da ilave ederek kapağını kapatın.
  5. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar (yaklaşık 25–30 dakika) pişirin.
  6. Dinlenmeye bırakın ve ardından sıcak ya da ılık şekilde servis edin.
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