Karadeniz mutfağının saklı hazinesi: Fasulye diblesi tarifi

Karadeniz deyince akla genelde mıhlama, hamsi, karalahana gelir ama bu zengin mutfakta gözden kaçan başka bir yıldız daha var: Fasulye Diblesi. Trabzon ve çevresinde özellikle yaz aylarında sıkça yapılan bu yemek, taze yeşil fasulyeyle pirincin aynı tencerede usul usul pişmesiyle hazırlanır. Sade malzemelerle büyük lezzet yaratmak isteyenlerin tarif defterine mutlaka girmeli. Doyurucu, pratik ve serin yaz akşamlarında sıcak ya da soğuk yenebilecek kadar hafif.

FASÜLYE DİBLESİ TARİFİ

MALZEMELER

500 gram taze yeşil fasulye

1 çay bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: