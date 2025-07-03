Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Trabzon yağlısı tarifi

Her yörenin kendine has bir pidesi vardır ama Trabzon Yağlısı’nın yeri ayrıdır. Sade hamurun içerisine yalnızca kolot peyniri ve tereyağı konularak yapılan bu pide, fırından çıkar çıkmaz üzerine kırılan yumurta ile tamamlanır.

TRABZON YAĞLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

Yarım yaş maya

1 bardak ılık su

1 adet kesme şeker

Aldığı kadar un

Üzeri için;

Tereyağı

Yumurta

Tuz

Yapılış