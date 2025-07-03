Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Trabzon yağlısı tarifi

Her yörenin kendine has bir pidesi vardır ama Trabzon Yağlısı’nın yeri ayrıdır. Sade hamurun içerisine yalnızca kolot peyniri ve tereyağı konularak yapılan bu pide, fırından çıkar çıkmaz üzerine kırılan yumurta ile tamamlanır.
TRABZON YAĞLISI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için;
- Yarım yaş maya
- 1 bardak ılık su
- 1 adet kesme şeker
- Aldığı kadar un
Üzeri için;
- Tereyağı
- Yumurta
- Tuz
Yapılış
- Hamuru için; mayayı ve şekeri ılık suda eritelim.
- Unu yavaş yavaş ekleyip, kulak memesi bir hamur yoğuralım.
- Hamurumuzun sıcak bir odada 1 saat mayalanmasını bekleyelim.
- Mayalanmış hamurumuzu 4 eşit beze yapıp, ortasına çukur yapalım.
- Tepsiye dizip, her bezenin içine tereyağı koyup, fırınımızı 200 dereceye açıp, tereyağının erimesini bekleyelim.
- Tereyağı eridiğinde fırınımızdan çıkarıp, fırça yardımıyla tereyağını bezemizin her tarafına sürelim.
- Her bezeye 1 yumurta kırıp, az tuz serpip, tekrar fırına verelim.