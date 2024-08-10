Karadeniz'in bilinmeyen lezzeti: Siron tarifi

Yayınlanma: 10.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 10:00

Anadolu mutfağı, zenginliği ve çeşitliliğiyle her bölgesinde farklı tatlar sunar. Bu lezzetler arasında, Karadeniz yöresine özgü ve pek bilinmeyen bir yemek olan Siron, oldukça özel bir yere sahiptir. İşte, Siron tarifi...

SİRON TARİFİ

Malzemeler

5 adet yufka



1,5 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

1 su bardağı su (yufkaları ıslatmak için)

Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı: