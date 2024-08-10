Karadeniz'in bilinmeyen lezzeti: Siron tarifi
Karadeniz'in saklı kalmış lezzetlerinden biri olan Siron, özellikle Rize ve Artvin yöresinde sofraları süslüyor. Yoğurt, tereyağı ve incecik hamurla hazırlanan bu lezzet, yörenin vazgeçilmez tatlarından biri olarak öne çıkıyor. İşte, Siron tarifi...
Anadolu mutfağı, zenginliği ve çeşitliliğiyle her bölgesinde farklı tatlar sunar. Bu lezzetler arasında, Karadeniz yöresine özgü ve pek bilinmeyen bir yemek olan Siron, oldukça özel bir yere sahiptir. İşte, Siron tarifi...
SİRON TARİFİ
Malzemeler
- 5 adet yufka
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kuru nane
- 1 su bardağı su (yufkaları ıslatmak için)
- Tuz (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Yufkaları tezgaha serin ve her bir yufkayı ortadan ikiye kesin. Her yarım yufkayı rulo şeklinde sararak sıkı bir şekilde sarın.
- Sarılan yufkaları yaklaşık 2 cm genişliğinde dilimlere kesin. Dilimlediğiniz bu ruloları yağlanmış bir tepsiye dik olarak yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufkalar hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
- Süzme yoğurdu bir kaba alın, üzerine ezilmiş sarımsağı ekleyin ve iyice karıştırın.
- Fırından çıkan sıcak yufkaların üzerine 1 su bardağı suyu gezdirerek dökün ve yufkaların yumuşamasını sağlayın.
- Hazırladığınız yoğurtlu karışımı yumuşayan yufkaların üzerine eşit şekilde dökün.
- Tereyağını küçük bir tavada eritin, üzerine pul biber ve kuru naneyi ekleyin. Kısa bir süre kavurduktan sonra sosu ocaktan alın.
- Tereyağlı sosu yoğurdun üzerine gezdirerek dökün. Sıcak olarak servis yapın.
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