Karnabahar sevmeyene tabak sıyırttıran fırında kıymalı ve beşamel soslu karnabahar graten tarifi...

Karnabahar yemeği denince yüzünü ekşitenleri unutun. Bu tarifte karnabahar; kıymalı harçla lezzetleniyor, ipeksi beşamel sosla yumuşuyor ve nar gibi kızarmış kaşar peyniriyle fırından çıkıyor. Lazanya gibi keyif veren, tek başına ana yemek gücünde bir lezzet... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

Taban İçin:

1 orta boy karnabahar (Çiçeklerine ayrılmış)

Haşlamak için su, tuz ve 1 yemek kaşığı süt (Karnabaharın kokusunu alır, rengini beyaz tutar)

Kıymalı Harç İçin:

250-300 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2.5 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi (Varsa mutlaka ekleyin, sosun sırrıdır)

Üzeri İçin:

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Karnabahar çiçeklerini tuzlu ve sütlü suda hafif dişe gelir kıvamda (çok yumuşatmadan) haşlayın ve süzün.

Tavada soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Salçayı, sarımsağı ve baharatları ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin. Yarım çay bardağı sıcak su ekleyip 1-2 dakika tıkırdatın (harç kuru olmasın) ve altını kapatın.

Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuk sütü yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpıcıyla hızlıca karıştırın (topaklanmasın). Kaynayıp koyulaşınca baharatları ekleyip ocaktan alın.

Fırın kabının tabanına haşlanmış karnabaharları dizin. Üzerine kıymalı harcı eşit şekilde yayın. En üste beşamel sosu her yeri kaplayacak şekilde dökün.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp üzerine kaşar rendesini serpin ve kaşarlar eriyip kızarana kadar tekrar fırınlayın.