Kat kat lezzetin sırrı: MasterChef yağlama tarifi

Anadolu’nun zengin mutfağı içinde özel bir yere sahip olan Kayseri yağlaması, yöresel adıyla şebit yağlaması, sofralara kat kat lezzet katan bir yemektir. İncecik açılmış şebit ekmekleri, bol baharatlı ve sulu kıymalı harçla buluşarak doyurucu ve nefis bir ana yemek ortaya çıkarır. Hem misafir sofralarında hem de aile yemeklerinde sıklıkla tercih edilen bu tarif, yanında sarımsaklı yoğurtla servis edilerek lezzetine lezzet katılır. Peki, kat kat lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef yağlama tarifi...
Malzemeler
Şebit (ince yufka ekmeği) için:
- 5 su bardağı un
- 2 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
Kıymalı harcı için:
- 400 g kıyma
- 2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 2 adet yeşil biber (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1,5 su bardağı sıcak su
Servis için:
- Yoğurt (sarımsaklı tercih edilebilir)
Yapılışı
- Geniş bir kaba un, tuz ve maya ekleyin.
- Ilık suyu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru 40 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın.
- Bezeleri ince ve yuvarlak şekilde açın.
- Teflon tavada veya sacda arkalı önlü pişirin. (Ekmeğin kurumasını önlemek için üstünü örtün.)
- Tavaya sıvı yağı alın, soğanları ekleyip kavurun.
- Ardından kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Biberleri ekleyip kavurmaya devam edin.
- Salçaları ekleyin, ardından domatesi ilave edin.
- Baharatlarını ve tuzunu koyun.
- Sıcak suyu ekleyip suyunu biraz çekene kadar pişirin.
- Geniş bir servis tepsisine bir şebit ekmeği koyun.
- Üzerine hazırlanan kıymalı harçtan yayın.
- Bir ekmek daha koyup tekrar harçtan sürün.
- Bu işlemi bütün ekmekler bitene kadar tekrarlayın.
- En üst kata da kıymalı harçtan bolca koyun.