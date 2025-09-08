Kat kat lezzetin sırrı: MasterChef yağlama tarifi

Anadolu’nun zengin mutfağı içinde özel bir yere sahip olan Kayseri yağlaması, yöresel adıyla şebit yağlaması, sofralara kat kat lezzet katan bir yemektir. İncecik açılmış şebit ekmekleri, bol baharatlı ve sulu kıymalı harçla buluşarak doyurucu ve nefis bir ana yemek ortaya çıkarır. Hem misafir sofralarında hem de aile yemeklerinde sıklıkla tercih edilen bu tarif, yanında sarımsaklı yoğurtla servis edilerek lezzetine lezzet katılır. Peki, kat kat lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef yağlama tarifi...

Malzemeler

Şebit (ince yufka ekmeği) için:

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

Kıymalı harcı için:

400 g kıyma

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1,5 su bardağı sıcak su

Servis için:

Yoğurt (sarımsaklı tercih edilebilir)

Yapılışı