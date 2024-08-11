Yaz aylarına çok yakışan hafif lezzet: Dondurmalı irmik helvası tarifi

Yayınlanma: 11.08.2024 - 20:17

Güncelleme: 11.08.2024 - 20:17

Sıcak yaz günlerinde tatlı krizine girdiğinizde hem serinletici hem de lezzetli bir seçenek arıyorsanız, dondurmalı irmik helvası tam size göre. İrmiğin hafif ve yumuşak dokusu ile dondurmanın ferahlatıcı etkisi birleştiğinde, hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de size serinlik sağlar. Bu nefis tarif, sıcak havalarda aradığınız hem lezzeti hem de rahatlamayı bir arada sunar. Peki, yaz aylarına çok yakışan bu hafif lezzet nasıl yapılır? İşte, dondurmalı irmik helvası tarifi...

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gr. irmik (3,5 su bardağı)

250 gr. tereyağı

1,5 su bardağı su

3 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

500 gr. kaymaklı dondurma

DONDURMALI İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp eritin.

Yağ eriyince irmiği ekleyin ve irmik renk alana kadar kavurun.

Ayrı bir tencereye su ve toz şekeri ekleyin.

Kaynayınca sütü ekleyin ve ılınana kadar pişirin.

Sütlü şerbet, hafif ılınınca kavurduğunuz irmiğin içerisine ılık şerbeti dökün ve karıştırıp kapağını kapatın.

5 – 10 dakika bu şekilde pişirin ve demlendirin.

Çukur bir kasenin içerisine irmik helvasını ortası çukur kalacak şekilde bastırarak doldurun.

Çukur kalan yeri dondurma ile doldurun ve irmik helvası ile kapatın.

Servis tabağına ters çevirerek servis edin.

Dilerseniz üzerine toz antep fıstığı ve tarçın serperek servis edin.

Afiyet olsun!