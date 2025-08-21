Kayseri mutfağının incisi: Yağlama tarifi

Anadolu’nun zengin mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Kayseri yağlaması, hem görünümü hem de tadıyla sofraların yıldızı oluyor. Kat kat açılan ince hamurlar, özel olarak hazırlanmış kıymalı harçla buluşturulup üst üste diziliyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilerek servis edilen bu geleneksel lezzet, doyuruculuğu ve sunumuyla davet sofralarının da vazgeçilmezi. Peki, Kayseri mutfağının incisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, yağlama tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 4 su bardağı un
- 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Harcı için:
- 400 gr kıyma
- 2 adet soğan
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kararbiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım su bardağı su
Yapılışı
- Unu derin bir kaba alın, ortasını açın. Maya, şeker ve ılık suyu ekleyin. Tuzla birlikte yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.
- Üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Soğanı ince doğrayın ve sıvı yağda kavurun.
- Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Rendelenmiş domates, salça, baharatlar ve tuzu ekleyin. Yarım bardak su ilave edip hafif sulu bir kıvamda pişirin.
- Mayalanan hamuru yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın.
- Her bir bezeyi ince olacak şekilde açın.
- Sacda veya yapışmaz tavada iki tarafını da pişirin.
- Pişen yufkaların her katına hazırladığınız kıymalı harçtan sürün.
- Üst üste dizerek kat kat hazırlayın.
- En üst katın üzerine bolca harç dökün.