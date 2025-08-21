Kayseri mutfağının incisi: Yağlama tarifi

Anadolu’nun zengin mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Kayseri yağlaması, hem görünümü hem de tadıyla sofraların yıldızı oluyor. Kat kat açılan ince hamurlar, özel olarak hazırlanmış kıymalı harçla buluşturulup üst üste diziliyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilerek servis edilen bu geleneksel lezzet, doyuruculuğu ve sunumuyla davet sofralarının da vazgeçilmezi. Peki, Kayseri mutfağının incisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, yağlama tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Harcı için:

400 gr kıyma

2 adet soğan

2 adet domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı su

Yapılışı