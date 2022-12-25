Sağlıklı yaşamak için antik tahıllar

25 Aralık 2022 Pazar, 09:15

Beslenme rutininizde hep aynı besinler mi var yoksa başka seçeneklere de yer verir misiniz? Tam buğday yerine karabuğday unuyla yapılmış bir ekmek, Teff tohumuyla demlenmiş bir çay, kinoa ile yapılmış kısır, chia tohumundan puding, tercihleriniz arasına girdi mi? İşte adını son dönemde sık sık duyduğumuz kadim ve sağlıklı taneciklerle ilgili merak ettikleriniz…

TEFF TOHUMU

Teff, dünyanın en küçük tohumu olabilir. Demir içeriği yüksek tohumlar içerisindedir. Bu yüzden demir eksikliği anemisi olan bireyler özellikle tercih edebilir. Glisemik indeksi düşüktür, kan şekerindeki ani değişimleri önler. İçeriğindeki lif sayesinde tokluğu artırır ve kilo kontrolünü kolaylaştırır. En pratik haliyle teff tohumunu yoğurdun içerisine ekleyerek tüketebilirsiniz.

KARABUĞDAY

İsminde her ne kadar buğday kelimesi geçse de bildiğimiz buğday türünden farklıdır. Yapılan çalışmalar karabuğday ununun buğday ununa kıyasla on kat daha fazla magnezyum, üç kat daha fazla demir ve potasyum içerdiğini söylüyor. Özellikle gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan kişiler için karabuğday kurtarıcı bir besin niteliğindedir. Karabuğday unundan ekmek, pankek hazırlayabilir ve salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

KETEN TOHUMU

Gün içinde yaptığınız lezzetli bir omlete, doyurucu bir salataya veya yoğurda ilave edeceğiniz bir tatlı kaşığı keten tohumu, öğünlerinizin besin kalitesini değiştirebilir. Bitkisel omega 3 kaynağıdır. Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık problemlerine birebir çözümdür. Ne yesem bir türlü doyamıyorum diyenler için ise iştah dalgalanmalarını dindirir, doygunluğu arttırır.

KİNOA

Kinoa, farklı toprak ve iklimlerde yetişebilen her koşula ayak uyduran dayanıklı bir besindir. Küçük yuvarlak tohum görüntüsü vardır. Ülkemizde de üretimi yapılmaktadır. Besin içeriği açısından çok değerlidir. Diğer tahıllara göre kalsiyum ve potasyum içeriği yüksektir. Gluten içermez. Kinoayı pirinç, bulgur gibi tahıllara alternatif olarak mutfağınızda sıklıkla kullanabilirsiniz.

SPELT

Spelt geleneksel buğdaya kıyasla daha fazla lif içerdiğinden, yapısındaki glütenin sindirilmesi nispeten daha kolaydır. Söz konusu lifler ayrıca hipertansiyonu düşürüp, iyi kolesterol seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. Spelt aynı zamanda demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir. Spelt için de glütensiz yakıştırılması yapılsa da doğru değildir. Kavuzlu buğday da normal buğday kadar glüten içerir. Ancak yapısında daha fazla su ve lif olduğu için glüten intoleransı çok yoğun olmayan kişilerde tüketimi normal buğdaya kıyasla çok daha az rahatsızlık yaratır.

AMARANT

Gün geçtikçe adını daha çok duyduğumuz amarant; karabuğday ve kinoa gibi glutensiz, tahıl benzeri besinler arasında yer alır. Magnezyum, kalsiyum ve demir açısından iyi bir kaynaktır. Diğer tahıllara oranla iki kat daha fazla mineral içermektedir. Yapılan bir çalışma amarant unu kullanılarak pişirilen kurabiyelerin buğday unu kullanılanlara göre daha fazla diyet lifi ve antioksidan içerdiğini göstermiştir. Amarantı ister tane ister öğütülmüş haliyle köfte, çorba ve salatalarda kullanarak öğünlerinizin içeriğini zenginleştirebilirsiniz. Ayrıca mısır gibi patlatarak da keyifli bir şekilde tüketebilirsiniz.

CHIA TOHUMU

Chia tohumunu, süper besin olarak tanıyoruz. Chia tohumunu süper besin yapan ise içerisindeki omega-3 yağ asitleri, lif içeriği ve antioksidanlar. Chia tohumunun kendi ağırlığının 27 katı kadar su tutma becerisine sahip olması bağırsak hareketliliğini arttırıcı etki gösteriyor. Tüketimi ise oldukça kolay ve lezzetli. 1 bardak sütün içerisine 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin. Kapalı bir kapta chia tohumları şişinceye kadar buzdolabında bekletin. Üzerine meyve dilimleri, kuruyemiş ve 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Nefis bir puding elde edeceksiniz.