Kinoa nedir, nasıl tüketilir? Renkli kinoa salatası tarifi…

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:42

Güncelleme: 09.05.2023 - 13:42

Kinoa son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir besin. Kinoayı diğer bitkisel ürünlerden ayıran en önemli özelliği tam protein içermesidir. Protein kaynağı olarak bitkisel ürünleri kullanan veganlar ve sağlıklı yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir seçenek olan kinoa, besin içeriği açısından oldukça zengindir. Kinoanın kendine özgü gevrek bir dokusu ve fındık aroması vardır. Ayrıca glutensizdir ve bu nedenle glütene duyarlı insanlar tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Özellikle çölyak hastaları için glüten içeren tahılların yerine sağlıklı bir alternatiftir. Lif, magnezyum, B vitaminleri, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, çinko, E vitamini ve antioksidanlar bakımından da zengindir.

KİNOA NASIL TÜKETİLİR?

Kinoayı içecek olarak tüketebilirsiniz. Özellikle kahvaltılarda sıklıkla tercih edilen smoothie, kinoa tüketmek isteyenler için leziz bir tercih olabilir.



Yulaf yerine kinoa tohumlarını tercih edebilirsiniz. Böylelikle kinoanın çabuk kaynamasıyla leziz bir atıştırmalık oluşturabilirsiniz. Kuru meyve, kuruyemiş, süt ile kinoa tohumlarına lezzet katarak yiyebilirsiniz.



Salatalık, domates, soğan ve zeytinyağından oluşan bir salata üzerine pişmiş kinoa ekleyerek öğün olarak kullanabilirsiniz.

RENKLİ KİNOA SALATASI

Malzemeler

1 su bardağı kinoa

2 bardak su

Yarım soğan

1 adet salatalık

2 adet domates

5-6 sap nane veya beyni ıspanak

1 adet kırmızı biber veya sarı biber

Yarım limon, nar ekşisi

Tuz



Yapılışı

Öncelikle kinoayı haşlayın. Soğumaya bırakın. Tüm malzemeleri doğrayın ve kinoalarla karıştırın.

Son olarak zeytinyağı, limon ve tuzunu ilave edin. Salatanız hazır, afiyet olsun.

