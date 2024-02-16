Lezzet şöleninin taçlandırıcısı: Nevzine tatlısı tarifi

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:12

Güncelleme: 16.02.2024 - 16:12

Türk mutfağının gözde tatlılarından biri olan Nevzine Tatlısı, yüzyıllar boyunca lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi olmuştur. İçerisindeki fındık ve cevizle zenginleştirilen yumuşak hamuru ve tatlı şerbetiyle her lokması ağızda dağılan bu enfes tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde sofraları süsleyen bir lezzet şölenidir. İşte, nevzine tatlısı tarifi...

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı üzüm pekmez

Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Yapılış