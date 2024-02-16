Lezzet şöleninin taçlandırıcısı: Nevzine tatlısı tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze gelen eşsiz tatlar arasında parlayan Nevzine Tatlısı, fındık ve cevizle zenginleştirilmiş şerbetli bir lezzet şöleni sunuyor. Tadıyla damakları şenlendiren bu geleneksel tatlı, kültürel mirasımızın en özel lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:12
Lezzet şöleninin taçlandırıcısı: Nevzine tatlısı tarifi
Abone Ol google-news

Türk mutfağının gözde tatlılarından biri olan Nevzine Tatlısı, yüzyıllar boyunca lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi olmuştur. İçerisindeki fındık ve cevizle zenginleştirilen yumuşak hamuru ve tatlı şerbetiyle her lokması ağızda dağılan bu enfes tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde sofraları süsleyen bir lezzet şölenidir. İşte,  nevzine tatlısı tarifi...

Göz Atın
Pratik ıslak kek tarifi

Pratik ıslak kek tarifi
Alman Usulü Patates Mücveri: İşte Kartoffelpuffer tarifi...

Alman Usulü Patates Mücveri: İşte Kartoffelpuffer tarifi...

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Şerbeti için;

  • 2,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • Yarım su bardağı üzüm pekmez
  • Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

  • 125 gram oda ısısında tereyağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı tahin
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • Yapılış
  1. Kayseri nevzine tatlısının şerbetş için bir tencereyi ocağa alın ve içine şeker, su ve limon suyunu ekleyin. Karışımı kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğuması için kenara koyun.
  2. Nevzine tatlısının hamurunu hazırlamak için derin bir kaseye tereyağını alın ve üzerine tahini ekleyin.
  3. Üzerine sütü ekleyin. Güzelce karıştırın.
  4. Karışıma un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, ardından yoğurmaya başlayın. Hamur yumuşak olmalı, ancak ele yapışmamalıdır.
  5. En son olarak cevizleri hamura ekleyin ve iyice karıştırın.
  6. Yağladığınız fırın kabına hamuru alın ve elinizle yayın. Çatal ile çizikler atıp bir bıçak yardımıyla eşit parçalara bölün.
  7. Soğuyan şerbetin üzerine pekmezi ilave edin.
  8. Tatlıyı önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı, fansız fırında üzeri hafif renk alana kadar pişirin.
  9. Tatlıyı fırından aldıktan sonra sıcakken pekmezli şerbet ile buluşturun.
  10. Nevzine tatlısı hazır. Afiyet olsun!

nevzine tatlısı haberleri tarif haberleri pratik tatlı tarifi haberleri pratik tarifler haberleri

İlgili Haberler

Geleneksel Orta Doğu lezzeti: Fellah köftesi tarifi

Geleneksel Orta Doğu lezzeti: Fellah köftesi tarifi
Kıbrıs mutfağının sevilen lezzeti: Kolakas tarifi...

Kıbrıs mutfağının sevilen lezzeti: Kolakas tarifi...
Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi

Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler