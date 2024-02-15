Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, nefis ve hafif bir tatlı arayışındaysanız, şambali tam size göre! Bu pratik tarifle, lezzet dolu bir tatlı deneyimi yaşayabilirsiniz...
Şambali, Orta Doğu ve Balkanlar'a özgü bir tatlıdır ve özellikle Türk mutfağında sıkça yapılan bir lezzettir. Yumuşak dokusu, hafif tadı ve şerbetli yapısıyla oldukça sevilen şambali, özel günlerde ve davet sofralarında sıkça tercih edilir. Hem yapımı kolay hem de malzemeleriyle ekonomik olan bu tatlı, evde denemek için mükemmel bir seçenektir. İşte size evde hazırlayabileceğiniz nefis şambali tarifi...
Göz Atın
ŞAMBALİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı şeker
- 1 kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
Şerbeti için;
- 4 ,5 su bardağı şeker
- 3 ,5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı limon suyu
Yapılış
- Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.
- Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.
- Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir.
- Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir.
- Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.
- Şerbeti için, tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.
- Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.
- Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.
- 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.
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