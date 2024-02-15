Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:43

Güncelleme: 15.02.2024 - 17:43

Şambali, Orta Doğu ve Balkanlar'a özgü bir tatlıdır ve özellikle Türk mutfağında sıkça yapılan bir lezzettir. Yumuşak dokusu, hafif tadı ve şerbetli yapısıyla oldukça sevilen şambali, özel günlerde ve davet sofralarında sıkça tercih edilir. Hem yapımı kolay hem de malzemeleriyle ekonomik olan bu tatlı, evde denemek için mükemmel bir seçenektir. İşte size evde hazırlayabileceğiniz nefis şambali tarifi...

ŞAMBALİ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı irmik

1,5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için;

4 ,5 su bardağı şeker

3 ,5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Yapılış