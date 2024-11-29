Kış aylarının antibiyotikten iyi şifası: Alaca Çorbası Tarifi
Alaca çorbası, mutfağıyla dikkat çeken Gaziantep yöresinde pişirilen adeta şifalı yemeklerden biridir. Özellikle kış aylarında sağlıklı olması nedeniyle tercih edilir...
Alaca çorbası özellikle kış aylarında lezzeti ve kokusuyla vücudunuzun direnç sağlamasını ve adeta doğal antibiyotik görevi görmesini sağlar. İşte, Alaca Çorbası Tarifi...
ALACA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- Yarım su bardağı yeşil mercimek
- 1 orta boy soğan
- 2 kuru kırmızı biber veya 2 taze kırmızı biber
- Yarım su bardağı nohut
Üzeri için;
- Zeytinyağı
- Tarhun( bir çeşit baharat) veya nane
- 1 yemek kaşığı toz biber
Yapılış
- Öncelikle kuru biberler sıcak suda ıslatılır
- Buğdayı derince tencerenin içerisine alarak üzerini geçecek şekilde su eklenir ve suyunu çekip pişene kadar haşlanır.
- Diğer yandan farklı tencerede yeşil mercimek çok pişirmeden haşlanır.
- Süre sonunda pişen buğdayların üzerine alarak çorbaya 1 litre sıcak su eklenir. (et suyu, tavuk suyu veya tavuk bülyon eklenebilir)
- Diğer yandan ince ince kıydığımız soğanları eklenir.
- Ufak ufak doğranan biberleri ve tuzu ekleyerek 20- 25 dakika pişirilir.
- Katıysa su eklenir.
- Üzeri için kızartılan yağa pul biber ve nane ekleyerek üzerine gezdirilir afiyet olsun.
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