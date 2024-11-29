Fas mutfağının pilava farklı bakışı: Seffa Medfouna tarifi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 29.11.2024 - 09:47

Fas mutfağı, zengin baharatları ve eşsiz tarifleriyle dünya mutfağında özel bir yere sahiptir. Ancak bu zenginlik içerisinde keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli lezzet bulunuyor. İşte onlardan biri: Seffa Medfouna. Geleneksel olarak özel günlerde ve aile buluşmalarında servis edilen bu yemek, hem görsel bir şölen sunuyor hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

SEFFA MEDFOUNA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kemiksiz kuzu eti veya tavuk eti

2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil tozu

1 çay kaşığı tarçın

Bir tutam safran (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

500 gram ince tel şehriye veya kuskus

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Su (buharda pişirmek için)

100 gram pudra şekeri

2 yemek kaşığı tarçın

50 gram kavrulmuş badem

50 gram kuru üzüm (isteğe bağlı)

Yapılışı