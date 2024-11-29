Fas mutfağının pilava farklı bakışı: Seffa Medfouna tarifi
Hem tatlı hem tuzlu lezzetleri bir araya getiren Seffa Medfouna, Fas mutfağının az bilinen hazinelerinden biri olarak sofralarınıza geliyor.
Fas mutfağı, zengin baharatları ve eşsiz tarifleriyle dünya mutfağında özel bir yere sahiptir. Ancak bu zenginlik içerisinde keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli lezzet bulunuyor. İşte onlardan biri: Seffa Medfouna. Geleneksel olarak özel günlerde ve aile buluşmalarında servis edilen bu yemek, hem görsel bir şölen sunuyor hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
SEFFA MEDFOUNA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kemiksiz kuzu eti veya tavuk eti
- 2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı zencefil tozu
- 1 çay kaşığı tarçın
- Bir tutam safran (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı su
- 500 gram ince tel şehriye veya kuskus
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- Su (buharda pişirmek için)
- 100 gram pudra şekeri
- 2 yemek kaşığı tarçın
- 50 gram kavrulmuş badem
- 50 gram kuru üzüm (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.
- Doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Etleri tencereye ekleyin ve renkleri değişene kadar soteleyin.
- Zerdeçal, zencefil, tarçın, safran, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- Suyu ilave edin, tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
- Şehriyeleri geniş bir kaba alın ve üzerine biraz tuz serpin.
- Hafifçe suyla nemlendirip karıştırın.
- Buharlı bir tencereye alın ve yaklaşık 20 dakika buharda pişirin.
- Pişen şehriyeleri bir kaseye alın, tereyağını ekleyip karıştırın.
- Bu işlemi şehriyeler yumuşayıp kabarana kadar 2-3 kez tekrarlayın.
- Büyük bir servis tabağına şehriyelerin yarısını konik bir şekilde yerleştirin.
- Ortasını açarak pişirdiğiniz etli karışımı bu boşluğa doldurun.
- Kalan şehriyeleri etlerin üzerine kapatarak konik şekli tamamlayın.
- Üzerine pudra şekeri serpin.
- Tarçın ile dekoratif desenler yapın.
- Kavrulmuş badem ve kuru üzümleri üzerine serpiştirin.
- Seffa Medfouna’nız servise hazır! Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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