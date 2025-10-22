Kış aylarının sağlık bombası: Arpa şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Türk mutfağında “anne çorbası” denince akla gelen ilk lezzetlerden biridir arpa şehriyeli tavuk suyu çorbası. Soğuk algınlığına, yorgunluğa ya da uzun bir günün ardından içilen bir kaseye herkesin bir anısı vardır. Tavuk suyunun besleyici gücüyle şehriyenin doyuruculuğunu birleştiren bu çorba, hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi olmaya devam ediyor. İşte tam kıvamında, mis gibi kokan arpa şehriyeli tavuk suyu çorbası tarifi:

ARPA ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk budu (veya 1 su bardağı didiklenmiş haşlanmış tavuk eti)

1 litre tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük soğan

1 diş sarımsak

1 çay bardağı arpa şehriye

Tuz

Karabiber

İsteğe göre limon suyu

Üzeri için: İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı: