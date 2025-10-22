Kış aylarının sağlık bombası: Arpa şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Türk mutfağında “anne çorbası” denince akla gelen ilk lezzetlerden biridir arpa şehriyeli tavuk suyu çorbası. Soğuk algınlığına, yorgunluğa ya da uzun bir günün ardından içilen bir kaseye herkesin bir anısı vardır. Tavuk suyunun besleyici gücüyle şehriyenin doyuruculuğunu birleştiren bu çorba, hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi olmaya devam ediyor. İşte tam kıvamında, mis gibi kokan arpa şehriyeli tavuk suyu çorbası tarifi:
ARPA ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet tavuk budu (veya 1 su bardağı didiklenmiş haşlanmış tavuk eti)
- 1 litre tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 küçük soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- Tuz
- Karabiber
- İsteğe göre limon suyu
- Üzeri için: İnce kıyılmış maydanoz
Yapılışı:
- Tavuk suyunu hazırlayın: Tavuk budunu tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bir tutam tuzla haşlayın. Piştikten sonra etini didikleyin, suyunu süzerek kenara ayırın.
- Soğan ve sarımsağı kavurun: Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın, ince doğranmış soğanı ekleyin. Şeffaflaşana kadar kavurun, ardından ezilmiş sarımsağı ekleyin.
- Tavuk suyunu ekleyin: Hazırladığınız tavuk suyunu tencereye dökün, kaynamaya bırakın.
- Şehriyeyi ilave edin: Su kaynadıktan sonra arpa şehriyeyi ekleyin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
- Tavuk etini karıştırın: Didiklenmiş tavuk etlerini çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Kıvamı kontrol edin: Eğer çorba fazla koyu olursa bir miktar sıcak su ekleyin. 5-6 dakika daha kaynatın.
- Servis zamanı: Kaselere alın, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Dilerseniz birkaç damla limon suyu ekleyerek servis edin.