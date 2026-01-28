Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kış aylarının sağlık bombası: Balık çorbası tarifi

Deniz ürünlerinin en asil hali olan balık çorbası, doğru malzemelerle birleştiğinde hem damak çatlatan bir lezzete hem de gerçek bir sağlık deposuna dönüşüyor.

Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendiren, kolajen deposu bu tarif, Avrupa’nın sahil kasabalarındaki o eşsiz akşam yemeklerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak, kokusuz ve tam kıvamında bir balık çorbası hazırlamak için mutfağa girmeye hazır olun.

BALIK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet orta boy levrek (İçi ve pulları temizlenmiş),
  • 1 adet soğan,
  • 1 adet küçük boy patates,
  • 1 adet küçük boy havuç,
  • 2 yemek kaşığı un,
  • 5 su bardağı oda sıcaklığında su,
  • 1 avuç kıyılmış maydanoz,
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağ,
  • Tuz,
  • Karabiber,
  • 1 yumurta sarısı,
  • Yarım limonun suyu.

Yapılış

  1. Levreği 5 su bardağı suyla birlikte ocağa alıp yumuşayana kadar haşlayın,
  2. Pişen levreği sudan alıp etlerini ayırarak didin,
  3. Suyunu süzgeçle süzüp kenara alın,
  4. Ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırıp yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,
  5. Soyup tavla zarından küçük doğradığınız patates ve havucu da ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı şekilde arada karıştırarak yumuşayana kadar kavurun,
  6. Unu ekleyip 1-2 dk. daha kavurun,
  7. Balık suyunu ve defne yapraklarını ekleyip karıştırın ve kısık ateşte kıvamını bulana ve sebzeler tamamen pişene kadar kaynatın,
  8. Bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın,
  9. Çorbanın suyundan bir kepçe alarak yumurta sarısı+limon suyu karışımına azar azar ilave edin ve aynı anda hızlıca çırpın,
  10. Bir kepçe daha çorba ekleyip çırpmaya devam edin,
  11. Bu karışımı çorbaya geri ekleyip hızlıca karıştırın,
  12. Didilmiş balıkları ve kıvamı koyu geldiyse istediğiniz kıvama ulaşana kadar sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatın,
  13. Tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip karıştırın ve ateşten alın.
