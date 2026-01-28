Kış aylarının sağlık bombası: Balık çorbası tarifi

Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendiren, kolajen deposu bu tarif, Avrupa’nın sahil kasabalarındaki o eşsiz akşam yemeklerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak, kokusuz ve tam kıvamında bir balık çorbası hazırlamak için mutfağa girmeye hazır olun.

BALIK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy levrek (İçi ve pulları temizlenmiş),

1 adet soğan,

1 adet küçük boy patates,

1 adet küçük boy havuç,

2 yemek kaşığı un,

5 su bardağı oda sıcaklığında su,

1 avuç kıyılmış maydanoz,

4-5 yemek kaşığı zeytinyağ,

Tuz,

Karabiber,

1 yumurta sarısı,

Yarım limonun suyu.

Yapılış