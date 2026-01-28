Kış aylarının sağlık bombası: Balık çorbası tarifi

Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendiren, kolajen deposu bu tarif, Avrupa’nın sahil kasabalarındaki o eşsiz akşam yemeklerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak, kokusuz ve tam kıvamında bir balık çorbası hazırlamak için mutfağa girmeye hazır olun.
BALIK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy levrek (İçi ve pulları temizlenmiş),
- 1 adet soğan,
- 1 adet küçük boy patates,
- 1 adet küçük boy havuç,
- 2 yemek kaşığı un,
- 5 su bardağı oda sıcaklığında su,
- 1 avuç kıyılmış maydanoz,
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağ,
- Tuz,
- Karabiber,
- 1 yumurta sarısı,
- Yarım limonun suyu.
Yapılış
- Levreği 5 su bardağı suyla birlikte ocağa alıp yumuşayana kadar haşlayın,
- Pişen levreği sudan alıp etlerini ayırarak didin,
- Suyunu süzgeçle süzüp kenara alın,
- Ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırıp yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,
- Soyup tavla zarından küçük doğradığınız patates ve havucu da ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı şekilde arada karıştırarak yumuşayana kadar kavurun,
- Unu ekleyip 1-2 dk. daha kavurun,
- Balık suyunu ve defne yapraklarını ekleyip karıştırın ve kısık ateşte kıvamını bulana ve sebzeler tamamen pişene kadar kaynatın,
- Bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın,
- Çorbanın suyundan bir kepçe alarak yumurta sarısı+limon suyu karışımına azar azar ilave edin ve aynı anda hızlıca çırpın,
- Bir kepçe daha çorba ekleyip çırpmaya devam edin,
- Bu karışımı çorbaya geri ekleyip hızlıca karıştırın,
- Didilmiş balıkları ve kıvamı koyu geldiyse istediğiniz kıvama ulaşana kadar sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatın,
- Tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip karıştırın ve ateşten alın.