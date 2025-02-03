Kış aylarının şifa kaynağı: Tavuk suyu çorbası tarifi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:24

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:24

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan ve bağışıklık sistemimizi güçlendiren en lezzetli çorbalardan biri tavuk suyu çorbasıdır. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla savaşırken doğal bir şifa kaynağı olarak bilinir. Protein, kolajen ve vitaminler açısından zengin olan bu çorba, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla sofraların vazgeçilmezidir. İşte, tam kıvamında ve lezzetli bir tavuk suyu çorbası tarifi!

Tavuk Suyu Çorbası İçin Malzemeler

1 adet tavuk göğsü veya but

6 su bardağı su

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yumurta sarısı (terbiyesi için)

1 çay bardağı tel şehriye (isteğe bağlı)

Tavuk Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?

Tavuğu Haşlayın

Tavuk göğsünü veya butlarını bir tencereye alın, üzerine su ekleyin.

İçine doğranmış soğan, sarımsak ve havuç ekleyerek kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra tavuğu sudan çıkarın, suyunu süzün ve kenara alın.

Tavuğu didikleyerek küçük parçalara ayırın.

Çorbanın Tabanını Hazırlayın

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, üzerine unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine tavuk suyunu azar azar ekleyerek karıştırın.

Çorbanın Kıvamını Ayarlayın

Çorbanın içine didiklenmiş tavukları ve tel şehriyeyi ekleyin.

5-10 dakika kadar orta ateşte kaynatın.

Terbiyeyi Ekleyin

Bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın.

Çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıtın, sonra yavaş yavaş çorbaya ilave edin.

Son Dokunuş

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın.

Çorbanızı birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.