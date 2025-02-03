Kıyır kıyır buzluk kurabiyesi tarifi... Dilimleyip fırına atın!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:19

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:19

Önceden hazırlayıp buzluğa koyabileceğiniz, pişirmeye hazır lezzetli ve kıyır kıyır bir kurabiye tarifi! Misafir geldiğinde ya da tatlı kriziniz tuttuğunda, dondurucudan çıkarıp anında pişirebilirsiniz. İşte nefs kurabiye tarifi...

MALZEMELER

250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Opsiyonel Eklemeler:

1 çay bardağı damla çikolata veya ince doğranmış ceviz/fındık

1 yemek kaşığı kakao (bir kısmını kakaolu yapmak için)

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini iyice karıştırın.

Sıvı yağı, nişastayı, kabartma tozunu ve vanilini ekleyin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Dilerseniz hamurun bir kısmına kakao veya damla çikolata ekleyebilirsiniz.

Hamuru rulo haline getirin ve streç filme sarın.

Dondurucuya koymadan önce 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Daha sonra buzluğa kaldırabilirsiniz.

Pişireceğiniz zaman 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Bıçakla 1 cm kalınlığında dilimleyin veya yuvarlayarak şekil verin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 12-15 dakika pişirin (hafif pembeleşmesi yeterli).

Buzlukta saklama süresi: 3 ay

Pişmiş halde saklama süresi: 2 hafta (hava almayan kapta)