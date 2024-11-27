Kış günlerinin gözdesi... Enfes sıcak çikolata tarifi!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 23:56

Güncelleme: 27.11.2024 - 23:56

Soğuk kış günlerinin iç ısıtan lezzeti sıcak çikolata, hem ruhunuzu hem de bedeninizi sıcacık sarıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis içecek, yoğun kakao aroması ve kremamsı dokusuyla adeta bir mutluluk kaynağı. Sevdiklerinizle keyifli bir mola vermek ya da kendinizi şımartmak için ideal olan sıcak çikolata tarifine mutlaka göz atın!

MALZEMELER

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

50 gr bitter çikolata (küçük parçalara ayrılmış)

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Çırpılmış krema

Rendelenmiş çikolata veya kakao

YAPILIŞI

Orta boy bir tencereye sütü alın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın (kaynamasına izin vermeyin).

Süt ısınmaya başladığında kakao, toz şeker ve bir tutam tuzu ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak karışımın pürüzsüz olmasını sağlayın.

Karışıma bitter çikolatayı ekleyin. Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Vanilya özütünü ekleyerek tatlandırın.

Hazırladığınız sıcak çikolatayı fincanlara dökün. Üzerine çırpılmış krema koyun ve rendelenmiş çikolata veya kakao serpiştirin.

PÜF NOKTALARI

Daha yoğun bir tat için çikolata miktarını artırabilir, sütü yarım ölçü krema ile karıştırabilirsiniz.

Baharatlı bir tat için bir tutam tarçın veya muskat ekleyebilirsiniz.

Sıcak çikolatanızın daha hafif olmasını isterseniz, bitter çikolata yerine sütlü çikolata kullanabilirsiniz.