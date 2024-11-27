Soğuk havalarda vücut ısısını dengeliyor, yorgunluğa son veriyor: Kış aylarında enerjinizi artıran ve koruyan 10 besin

1. C VİTAMİNİ KAYNAĞI: TURUNÇGİLLER

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan portakal, mandalina, greyfurt ve limon, hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de enerjinizi artırır. C vitamini, yorgunlukla savaşan ve vücut direncini artıran güçlü bir antioksidandır.

Nasıl tüketilmeli?

Sabah kahvaltılarında bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilir veya ara öğünlerde mandalina gibi pratik meyveleri tercih edebilirsiniz.