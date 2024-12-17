Omega 3 deposu enfes lezzet: Kerevit fettuccine tarifi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:57

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:57

Kerevit fettuccine, deniz ürünleri sevenler için eşsiz bir lezzet. Kremsi sosu, taptaze kerevit etinin yumuşaklığıyla birleşerek, sofralarınıza unutulmaz bir tat katıyor. Şık davetlerinizde sunabileceğiniz gibi, kendinizi şımartmak istediğiniz bir akşam yemeği için de ideal bir seçenektir. Peki, omega 3 deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, denizden gelen enfes lezzet kerevit fettuccine tarifi...

KEREVİT FETTUCCINE TARİFİ

Malzemeler

500 gram fettuccine makarna

250 gram kerevit eti (temizlenmiş ve haşlanmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

200 ml krema

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı taze limon suyu

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Taze maydanoz veya dereotu (ince doğranmış)

Parmesan peyniri (servis için)

KEREVİT FETTUCCINE YAPILIŞI

Derin bir tencerede suyu kaynatın, içine biraz tuz ekleyin ve fettuccine makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre al dente kıvamında haşlayın.

Suyunu süzün, biraz zeytinyağı ile karıştırıp bir kenara alın.

Kerevit etlerini temizleyip kontrol edin.

Eğer dondurulmuş kullanıyorsanız, çözdürdükten sonra fazla suyunu süzün.

Büyük bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın.

Sarımsak ve soğanı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.

Şarap kullanıyorsanız, bu aşamada tavaya ekleyin ve alkolün buharlaşmasını bekleyin.

Şarap kullanmıyorsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.

Tavaya kremayı, limon kabuğu rendesini ve limon suyunu ekleyin.

Karışımı düşük ateşte 2-3 dakika kaynatın.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Haşlanmış kerevit etlerini sosun içine katın ve birkaç dakika boyunca karıştırarak pişirin.

Haşlanmış fettuccineyi tavaya ekleyin ve sosla iyice karıştırın.

Makarnayı tabaklara alın, üzerine taze maydanoz veya dereotu serpin.

Rendelenmiş parmesan peyniri ile servis edin.

Afiyet olsun!