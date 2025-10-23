Kış sofralarının şifası: Ezogelin çorbası

Adını efsanevi bir halk hikâyesinden alan Ezogelin çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kırmızı mercimek, bulgur, pirinç ve bol baharatla hazırlanan bu çorba, hem hastalara şifa hem sofralara sıcaklık getirir. Hem ev yemeği tadında hem de lokantalardaki gibi kıvamlı bir Ezogelin yapmak için püf noktalarıyla işte tam ölçülü tarif...
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı pirinç
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 6 su bardağı sıcak su (veya et suyu)
- Üzeri için: Tereyağı ve nane
Yapılışı:
- Soğan ve sarımsağı kavurun: Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın. Küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ilave edin.
- Salçaları ekleyin: Domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Mercimek ve tahılları ekleyin: Yıkanmış kırmızı mercimeği, bulguru ve pirinci tencereye ekleyin. Malzemeleri salçayla harmanlayın.
- Sıcak suyu ilave edin: Üzerine sıcak suyu (veya et suyunu) ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.
- Kısık ateşte pişirin: Tencerenin kapağını kapatın, yaklaşık 30 dakika kadar mercimek ve tahıllar iyice yumuşayana kadar pişirin.
- Blenderdan geçirin (isteğe bağlı): Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbayı blenderdan geçirin. Geleneksel tadı sevenler bu adımı atlayabilir.
- Baharatları ekleyin: Kıvam alan çorbaya nane ve kırmızı toz biberi ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatın.
- Servis hazırlığı: Küçük bir tavada tereyağını eritip içine biraz nane ekleyin. Bu karışımı servis öncesi çorbanın üzerine gezdirin.