Kış sofralarının şifası: Ezogelin çorbası

Adını efsanevi bir halk hikâyesinden alan Ezogelin çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kırmızı mercimek, bulgur, pirinç ve bol baharatla hazırlanan bu çorba, hem hastalara şifa hem sofralara sıcaklık getirir. Hem ev yemeği tadında hem de lokantalardaki gibi kıvamlı bir Ezogelin yapmak için püf noktalarıyla işte tam ölçülü tarif...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

Üzeri için: Tereyağı ve nane

Yapılışı: