Kışa hazırlık: Evde domates konservesi tarifi

Yaz aylarının en bereketli sebzelerinden olan domates, kışın da sofralarımızda yerini alabilsin diye konserve yapılır. Evde hazırlanan domates konserveleri hem sağlıklı hem de katkısızdır. Çorbadan soslara, yemeklerden kahvaltılıklara kadar pek çok tarifte kullanılan domatesi kışa hazırlamanın en doğal yollarından biri bu pratiktariftir.

DOMATES KONSERVESİ İÇİN MALZEMELER

5 kg olgun domates

1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)

1 çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı)

Kavanozlar ve yeni kapaklar

DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Domatesleri hazırlayın. Domatesleri bol suda yıkayın, kabuklarını kolay soyabilmek için birkaç saniye kaynar suya atıp çıkarın. Ardından kabuklarını soyup küçük parçalara doğrayın.

Domatesleri pişirin. Doğranmış domatesleri büyük bir tencereye alın. Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. İsteğe göre tuz ve biraz zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Sıcak kavanozlama. Kaynar haldeki domatesleri sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun. Hemen kapağını sıkıca kapatın.

Ters çevirip dinlendirin. Kavanozları ters çevirerek bir gece bekletin. Bu yöntem vakum oluşmasını sağlar.

Serin ve karanlık yerde saklayın. Konservelerinizi kış boyunca güvenle tüketebilirsiniz.