Kış mevsiminin tarihi sağlık lezzeti: Tutmaç çorbası tarifi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:13

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:13

Türk mutfağının derinliklerinde saklı kalan Tutmaç Çorbası, tarihsel kökleriyle ve benzersiz tadıyla yeniden sofralarımıza dönüyor. Kış mevsiminin soğuk günlerinde hem besleyici hem de doyurucu bir seçenek olan bu çorba, sizi geçmişin lezzetli anılarına götürecek.

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 litre su veya et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz



Yapılışı

Mercimeklerin Haşlanması: Yeşil mercimekleri yıkayın ve bir tencerede üzerini geçecek kadar su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan mercimekleri süzün ve bir kenara alın.

Yoğurtlu Karışımın Hazırlanması: Bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurtayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Çorbanın Pişirilmesi: Tencereye su veya et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suya erişteleri ve haşlanmış mercimekleri ilave edin. Erişteler yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyenin Eklenmesi: Çorbanın suyundan bir kepçe alarak yoğurtlu karışıma yavaşça ekleyin ve karıştırarak ılıtın. Daha sonra bu karışımı tencereye yavaş yavaş dökerek sürekli karıştırın.

Kaynayana Kadar Karıştırma: Çorbayı kısık ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırın ki yoğurt kesilmesin.

Tuzun Eklenmesi: Çorba kaynadıktan sonra damak zevkinize göre tuz ekleyin.

Sosun Hazırlanması: Küçük bir tavada tereyağını eritin. Eriyen tereyağına kuru naneyi ekleyip bir-iki dakika kavurun.

Servis: Hazırladığınız naneli tereyağını çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.