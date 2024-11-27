Amerika kıtasının enfes lezzeti: Papadzules tarifi
Eski Maya mutfağının unutulmuş tarifi Papadzules, eşsiz aromasıyla sofralarınıza konuk oluyor.
Meksika mutfağının derinliklerinde saklı kalan Papadzules, Yucatán Yarımadası’nın geleneksel bir yemeğidir. Eski Maya uygarlığından günümüze kadar ulaşan bu lezzet, sade malzemeleriyle ancak zengin tat profiliyle dikkat çeker. Papadzules, mısır tortillalarının kabak çekirdeği sosuyla buluştuğu ve haşlanmış yumurtayla zenginleştirildiği özel bir yemektir.
Malzemeler
- 12 adet mısır tortilla
- 4 adet haşlanmış yumurta
- 2 su bardağı kabak çekirdeği (çiğ ve tuzsuz)
- 1 su bardağı tavuk suyu veya su
- 3 adet orta boy domates
- 1 adet küçük soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet jalapeño biberi (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Kabak Çekirdeği Sosunun Hazırlanması: Kabak çekirdeklerini tavada orta ateşte hafifçe kavurun. Kavrulmuş çekirdekleri mutfak robotunda ince bir toz haline gelene kadar öğütün. Tavuk suyunu küçük bir tencerede ısıtın ve öğütülmüş kabak çekirdeklerini yavaşça ekleyin. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir sos elde edin. Gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Domates Sosunun Hazırlanması: Domatesleri, soğanı, sarımsağı ve isteğe bağlı olarak jalapeño biberini blenderda püre haline getirin. Elde ettiğiniz karışımı bir tencereye alın ve orta ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Tuz ile tatlandırın ve kenara alın.
- Yumurtaların Hazırlanması: Haşlanmış yumurtaları soyun ve ince ince doğrayın veya rendeleyin.
- Tortillaların Hazırlanması: Mısır tortillalarını hafifçe ısıtarak yumuşatın.
- Papadzules’in Hazırlanması: Her bir tortillanın içine doğranmış yumurtadan bir miktar koyun. Tortillaları sıkıca rulo şeklinde sarın ve servis tabağına dizin.
- Sosların Eklenmesi: Kabak çekirdeği sosunu tortillaların üzerine eşit şekilde dökün. Ardından domates sosunu da üzerine gezdirin.
- Servis: Papadzules’i sıcak olarak servis edin. İsteğe bağlı olarak taze kişniş yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
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