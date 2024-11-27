Amerika kıtasının enfes lezzeti: Papadzules tarifi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:57

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:57

Meksika mutfağının derinliklerinde saklı kalan Papadzules, Yucatán Yarımadası’nın geleneksel bir yemeğidir. Eski Maya uygarlığından günümüze kadar ulaşan bu lezzet, sade malzemeleriyle ancak zengin tat profiliyle dikkat çeker. Papadzules, mısır tortillalarının kabak çekirdeği sosuyla buluştuğu ve haşlanmış yumurtayla zenginleştirildiği özel bir yemektir.

Malzemeler

12 adet mısır tortilla

4 adet haşlanmış yumurta

2 su bardağı kabak çekirdeği (çiğ ve tuzsuz)

1 su bardağı tavuk suyu veya su

3 adet orta boy domates

1 adet küçük soğan

2 diş sarımsak

1 adet jalapeño biberi (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı