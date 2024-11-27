Kahvaltıyı tatlısız yapamayanlara: Tam ölçüsüyle enfes ayva reçeli tarifi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:41

Güncelleme: 27.11.2024 - 09:41

Kış aylarının sevilen meyvelerinden biri olan ayva, mutfaklarımızda farklı şekillerde kendine yer bulur. Ayva reçeli ise bu meyvenin en tatlı hallerinden biridir. Doğal bir lezzet olan ayva reçeli, kahvaltılara hem renk hem de tat katar. Parlak kırmızı rengi ve eşsiz aromasıyla sofralarınıza nostaljik bir dokunuş yapan bu reçel, aynı zamanda kış mevsiminde bağışıklığı destekleyen lezzetlerden biridir. Peki, kahvaltıyı tatlısız yapamayanlar için muhteşem bir seçenek olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes ayva reçeli tarifi...

AYVA REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

kg ayva

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

5-6 adet karanfil (isteğe bağlı)

Ayva çekirdekleri (reçele doğal renk vermesi için)

AYVA REÇELİ YAPILIŞI

Ayvaları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun.

Soyduğunuz ayvaları önce ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın ve çekirdekleri bir kenarda saklayın.

Ayvaları küp küp veya dilim dilim doğrayarak kararmaması için limonlu suyun içine bırakın.

Büyük bir tencereye suyu ekleyin ve üzerine toz şekeri ilave ederek orta ateşte kaynamaya bırakın.

Şeker tamamen eridiğinde tencereye doğradığınız ayvaları ve ayva çekirdeklerini ekleyin.

Tencerenizi orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısarak yaklaşık 45-60 dakika kadar reçelinizi pişirin.

Ayvalar yumuşadığında ve şerbet kıvam almaya başladığında reçeliniz pişmiş demektir.

Reçelin pişmesine yakın limon suyunu ekleyin.

Limon suyu, hem reçelin rengini korur hem de şekerlenmesini önler.

İsteğe bağlı olarak karanfil de ekleyebilirsiniz; bu, reçelinize hoş bir aroma katacaktır.

Reçelin kıvamını kontrol etmek için bir tabağa birkaç damla şerbet damlatın.

Şerbet dağılmadan yoğun bir şekilde kalıyorsa reçeliniz hazır demektir.

Reçeliniz piştikten sonra ocaktan alın ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Daha sonra temiz ve kuru cam kavanozlara sıcak halde doldurun.

Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakın.

Bu yöntem, reçelin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlar.

Kavanozlar tamamen soğuduktan sonra serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Afiyet olsun!