Leziz Sosisli tarifi... Püf noktalarıyla Sosisli nasıl yapılır?
Leziz bir sosisli ile keyifli sohbetlerle şenlenen bir masa daha da keyifli hala gelebilir. İşte püf noktalarıyla sosisli tarifi...
Lezzetli bir sosisli hazırlamak için işte sosisli tarifi ve püf noktaları...
EV YAPIMI SANDVİÇ EKMEĞİ TARİFİ!
Malzemeler:
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket (10 gram) instant maya
Yaklaşık 5 su bardağı un
Yapılışı:
Ilık su bir kaba alınır. İçine toz şeker eklenerek karıştırılır.
Üzerine instant maya serpilir ve mayanın kabarması beklenir.
Mayalanan suya sıvı yağ, tuz ve süt eklenir.
Yavaşça un ekleyerek karıştırmaya başlanır. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edilir.
Hamur yoğurarak şekillendirilir ve üzeri örtülüp mayalanmaya bırakılır. Kabarıp iki katına çıkana kadar beklenir.
Mayalanan hamur un serpilmiş bir tezgahta şekillendirilir.
Hamur yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirillir.
Üzeri kapatılıp tekrar mayalanmaya bırakılır. Bu süreçte fırın 180 dereceye ısıtılır.
Hamur kabardığında üzerine hafifçe un serpiştirilir.
Önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan ekmek soğumaya bırakılır.
Sosislerin pişirilmesi:
Ekmeğin pişmesinin ardından artık sosis pişirilebilir:
Sosisler közde ya da tavada çevirerek pişirilebilir.
Sosislerin üzerine çapraz şekilde hafif çizikler atmak, pişirme sırasında daha güzel bir görünüm ve lezzet elde etmenize yardımcı olacaktır.
Ketçap, mayonez, hardal gibi soslar isteğinize göre rendelenmiş peynir, kornişon turşu veya közlenmiş biber gibi garnitürler de eklenebilir. Ardından
ısınmış ekmeklerin içine sosis yerleştirilir.
Püf Noktalar:
Sosisler fazla pişirilmemeli. Aşırı pişmiş sosisler kuruyabilir.
Taze malzemeler kullanmaya özen gösterilmeli, böylece sosisli daha taze ve lezzetli olacaktır.
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