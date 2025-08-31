Kışlık patlıcan konservesi tarifi: Yaz lezzetini kış sofralarına taşıyın

Patlıcan konservesi, özellikle kışın yemeklere hızlıca lezzet katmak için tercih ediliyor. İster yemeklik doğranmış, ister közlenmiş haliyle hazırlanan konserve patlıcan, zeytinyağlılardan sulu yemeklere kadar birçok tarifte kullanılabiliyor.
MALZEMELER
- 3 kg patlıcan
- 1 yemek kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı sirke
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Kaynar su
- Kavanoz ve kapaklar
YAPILIŞI
Patlıcanlar alacalı soyulup küp küp doğranır.
Acısını almak için tuzlu suda 15-20 dakika bekletilir, ardından süzülür.
Kaynar suya sirke ve limon suyu eklenir, patlıcanlar birkaç dakika haşlanır.
Sıcak patlıcanlar kavanozlara doldurulur ve üzerini geçecek kadar haşlama suyu eklenir.
Kavanoz kapakları sıkıca kapatılır, ters çevrilip soğumaya bırakılır.