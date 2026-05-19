Kıtır tabanlı sebze şöleni: Patlıcanlı kiş tarifi

Kiş, Fransız mutfağının en sevilen tuzlu tart çeşitlerinden biridir ve farklı sebzelerle zenginleştirildiğinde sofralara hem şıklık hem de lezzet katar. Patlıcanlı kiş ise bu klasik tarifin en aromatik ve doyurucu versiyonlarından biridir. İşte enfes patlıcanlı kiş tarifi...

PATLICANLI KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

125 gram tereyağı (soğuk)

1 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı soğuk su

İç harç için:

2 adet patlıcan

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Kremalı karışım için:

2 adet yumurta

1 su bardağı krema

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

PATLICANLI KİŞ YAPILIŞI

Un, tuz ve tereyağını karıştırıp kumlu bir yapı elde edin.

Yumurta ve soğuk suyu ekleyip hamuru toparlayın.

Hamuru streçleyip 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Patlıcanları küp doğrayıp zeytinyağında yumuşayana kadar soteleyin.

Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve kekiği ekleyip ocaktan alın.

Hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin ve çatalla delin.

Önceden 180 derece fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

İç harcı hamurun üzerine yayın.

Yumurta, krema, süt ve peyniri çırpıp üzerine dökün.

180 derecede 25–30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!