Tatlı krizlerinin pratik çözümü: Kakaolu irmik helvası tarifi
Kakaolu irmik helvası, klasik irmik helvasına farklı bir yorum getirerek hem göze hem de damağa hitap eden bir tatlıdır. Peki, tatlı krizlerinin pratik çözümü olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, kakaolu irmik helvası tarifi...
İrmik helvası, Türk mutfağının klasikleşmiş tatlılarından biridir. Geleneksel lezzeti bir adım öteye taşımak isteyenler için kakaolu irmik helvası harika bir alternatif sunar. Kakaonun eşsiz aroması, irmik helvasının yumuşacık dokusuyla birleşerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, tatlı krizlerinin pratik çözümü olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, kakaolu irmik helvası tarifi...
KAKAOLU İRMİK HELVASI TARİFİ
Malzemeler:
1,5 su bardağı irmik
1 çay bardağı sıvı yağ veya 125 gram tereyağı
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı süt
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
Süslemek için ceviz, fındık veya hindistan cevizi
KAKAOLU İRMİK HELVASI YAPILIŞI
Sütü ve şekeri bir tencereye alın.
Şeker eriyene kadar karıştırın.
Karışıma vanilini ekleyin ve ocaktan alın.
Şerbeti soğumaya bırakın.
Geniş bir tencerede sıvı yağı veya tereyağını eritin.
İrmiği ekleyerek kısık ateşte, sürekli karıştırarak altın sarısı renk alana kadar kavurun.
Bu aşama, irmiğin lezzetini artırmak için oldukça önemlidir.
Kavrulan irmiğe kakao ekleyin ve iyice karışmasını sağlayın.
Kakaonun irmiğe eşit dağılması için bu aşamada dikkatli karıştırın.
Hazırladığınız sütlü şerbeti yavaşça kavrulan irmiğin üzerine ekleyin.
Şerbeti dökerken dikkatli olun; sıcaklık farkından dolayı sıçrama olabilir.
Karışımı sürekli karıştırarak tüm sıvının irmiğe çekilmesini sağlayın.
Şerbeti çeken irmik helvasını kapağını kapatarak 10-15 dakika dinlendirin.
Bu, helvanın kıvamının tam oturmasını sağlayacaktır.
Afiyet olsun!
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