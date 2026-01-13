Klasik bir sofra lezzeti: Domates çorbası tarifi

Domates çorbası, hem ev mutfağında hem de lokanta menülerinde klasikleşmiş bir başlangıç olarak biliniyor. Mevsiminde domatesle yapıldığında doğal tadı ön plana çıkıyor, salçayla desteklendiğinde ise daha yoğun bir aroma kazanıyor. Bu tarif, evde güvenle uygulanabilecek temel ve doğru yöntemi esas alıyor.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet olgun domates (veya 1 su bardağı domates rendesi)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

5 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz

Karabiber

(Servis için) rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı