Klasik bir sofra lezzeti: Domates çorbası tarifi

Domates çorbası, hem ev mutfağında hem de lokanta menülerinde klasikleşmiş bir başlangıç olarak biliniyor. Mevsiminde domatesle yapıldığında doğal tadı ön plana çıkıyor, salçayla desteklendiğinde ise daha yoğun bir aroma kazanıyor. Bu tarif, evde güvenle uygulanabilecek temel ve doğru yöntemi esas alıyor.
DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet olgun domates (veya 1 su bardağı domates rendesi)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 5 su bardağı sıcak su veya et suyu
- Tuz
- Karabiber
- (Servis için) rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı
- Domatesleri rendeleyin veya kabuklarını soyup rondodan geçirin.
- Tencereye tereyağını alıp eritin.
- Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Salçayı ilave edip kısa süre karıştırın.
- Rendelenmiş domatesi ekleyip birkaç dakika pişirin.
- Sıcak suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.
- Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10–15 dakika pişirin.
- Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.
- Süt, tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.