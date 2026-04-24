Klasik haşlanmış yumurtaya seviye atlatın: Viral lezzet tereyağlı yumurta kapama tarifi...

Kahvaltının en büyük kurtarıcısı, protein deposu haşlanmış yumurtayı klasik halinden çıkarıp tam banmalık bir lezzet şölenine dönüştüren enfes tarif... Hafta sonu kahvaltılarının da hafta içi pratik öğünlerinin de favorisi olmaya aday enfes tarif!

MALZEMELER

2 adet haşlanmış yumurta (Çok katı olmayacak şekilde haşlanmış)

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (Tereyağının yanmasını önlemek için)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru nane

Çeyrek çay kaşığı karabiber ve tuz

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

ADIM ADIM TARİF

Yumurtaları dilediğiniz kıvamda haşlayın (kayısı kıvamından bir tık daha katı olması keserken dağılmaması için idealdir). Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları tam ortadan ikiye uzunlamasına kesin.

Geniş ve düz bir tavaya tereyağını ve zeytinyağını alın. Tereyağı tamamen eriyip hafifçe köpürmeye başladığında içine toz kırmızı biber, kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyip kokusu çıkana kadar 10-15 saniye kavurun.

Kestiğiniz yumurtaların sarı kısımları altta (tavanın tabanına) bakacak şekilde, köpüren baharatlı tereyağının içine dikkatlice yerleştirin.

Yumurtaların üzerinde kalan beyaz kısımlara rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Tavanın kapağını kapatın ve ocağın altını en kısık ayara getirin. Sadece kaşar peynirleri tamamen eriyene kadar (yaklaşık 1-2 dakika) bekleyin.

Peynirler uzayan bir kıvama geldiğinde ocaktan alın. Tavadaki o nefis baharatlı tereyağından kaşıkla alıp yumurtaların üzerine hafifçe gezdirerek, sıcak tavayla birlikte masaya servis yapın.