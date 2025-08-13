Klasik lezzete peynirli dokunuş: Kaşarlı karnıyarık tarifi

Patlıcan severlerin favorisi olan karnıyarık, sofralarımızın en özel yemeklerinden biridir. Geleneksel tarifine küçük bir dokunuş ekleyerek kaşar peyniriyle zenginleştirdiğimiz bu versiyon, hem göze hem damağa hitap ediyor. Kıymalı iç harcın yoğun aroması, kaşarın eriyip uzayan lezzetiyle birleşerek doyurucu ve şık bir ana yemek ortaya çıkarıyor. İster misafir sofralarında ister günlük yemeklerde sunabileceğiniz kaşarlı karnıyarık, yanına pilav ve cacık eşliğinde tam bir ziyafet sunuyor. İşte, kaşarlı karnıyarık tarifi...
Malzemeler
Patlıcanlar için:
- 5 adet orta boy patlıcan
- Kızartmak için sıvı yağ
- Tuz
İç harcı için:
- 300 g kıyma
- 1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 2 adet domates (küçük küp doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Üzeri için:
- 150 g rendelenmiş kaşar peyniri
- 2 adet domates dilimi
- 2 adet yeşil biber
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Tuz
Yapılışı
Patlıcanları alacalı soyup ortalarına boydan bir çizik at. Tuzlu suda 20 dakika bekletip suyunu süz.
- Patlıcanları kurulayıp kızgın yağda her tarafı hafifçe kızart.
- Kağıt havlu üzerine al.Tavada sıvı yağı ısıt, soğan ve biberleri kavur.
- Kıymayı ekle, rengi dönene kadar pişir.Salça, domates ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişir.
- Fırın tepsisine dizdiğin patlıcanların ortalarını hafifçe aç. İç harcı doldur.
- Üzerine domates ve biber dilimleri yerleştir.
- Salçayı sıcak su ile açıp tuz ekle. Patlıcanların kenarından dök.
- Önceden 180°C’ye ısıtılmış fırında 20 dakika pişir.
- Fırından çıkarıp üzerlerine rendelenmiş kaşar serpiştir. Kaşarlar eriyip hafif kızarana kadar (yaklaşık 5-7 dakika) tekrar fırınla.
- Sıcak olarak pilav veya yoğurt eşliğinde servis et.