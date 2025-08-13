Klasik lezzete peynirli dokunuş: Kaşarlı karnıyarık tarifi

Patlıcan severlerin favorisi olan karnıyarık, sofralarımızın en özel yemeklerinden biridir. Geleneksel tarifine küçük bir dokunuş ekleyerek kaşar peyniriyle zenginleştirdiğimiz bu versiyon, hem göze hem damağa hitap ediyor. Kıymalı iç harcın yoğun aroması, kaşarın eriyip uzayan lezzetiyle birleşerek doyurucu ve şık bir ana yemek ortaya çıkarıyor. İster misafir sofralarında ister günlük yemeklerde sunabileceğiniz kaşarlı karnıyarık, yanına pilav ve cacık eşliğinde tam bir ziyafet sunuyor. İşte, kaşarlı karnıyarık tarifi...



Malzemeler



Patlıcanlar için:

5 adet orta boy patlıcan

Kızartmak için sıvı yağ

Tuz

İç harcı için:

300 g kıyma

1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

2 adet domates (küçük küp doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

Üzeri için:

150 g rendelenmiş kaşar peyniri 2 adet domates dilimi 2 adet yeşil biber

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Yapılışı