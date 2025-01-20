Klasik mantıya lezzetli dokunuş: Çıtır mantı tarifi
Mantı denince akla gelen klasik tarifin dışına çıkmaya ne dersiniz? Çıtır mantı, hem pratikliği hem de enfes lezzetiyle sofralarınızda fark yaratacak. İster misafirlerinize ikram edin, ister ailecek keyifle tüketin; çıtır mantı, herkesin favorisi olacak.
Bu nefis çıtır mantı tarifiyle, klasik lezzetlere yenilik katabilir ve sofralarınıza harika bir tat kazandırabilirsiniz.
Malzemeler
Hamur için:
- 3 su bardağı un
- 1 çay bardağı su
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
- 250 gram kıyma
- 1 adet rendelenmiş soğan
- Tuz, karabiber, kırmızı pul biber
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak
Yapılışı
Hamuru Hazırlayın:
Geniş bir kapta un, tuz, yumurta ve suyu karıştırarak sert kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.
İç Harcı Hazırlayın:
Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve baharatları bir kasede karıştırın.
Mantıyı Şekillendirin:
Hamuru unlanmış tezgâhta ince bir şekilde açın. Küçük kareler şeklinde kesin. Her karenin ortasına hazırladığınız iç harçtan koyup üçgen veya bohça şeklinde kapatın.
Mantıyı Kızartın:
Tavaya bol sıvı yağ koyup kızdırın. Mantıları altın sarısı olana kadar kızartın ve fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın.
Üzerini Hazırlayın:
Yoğurdu rendelediğiniz sarımsakla karıştırın. Tereyağını küçük bir tavada eritip içine kırmızı toz biber ekleyin.
Servis Edin:
Kızarmış mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli tereyağını gezdirin. Arzuya göre ince kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.
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