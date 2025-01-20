Klasik mantıya lezzetli dokunuş: Çıtır mantı tarifi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:22

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:22

Bu nefis çıtır mantı tarifiyle, klasik lezzetlere yenilik katabilir ve sofralarınıza harika bir tat kazandırabilirsiniz.

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Yapılışı

Hamuru Hazırlayın:

Geniş bir kapta un, tuz, yumurta ve suyu karıştırarak sert kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.

İç Harcı Hazırlayın:

Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve baharatları bir kasede karıştırın.

Mantıyı Şekillendirin:

Hamuru unlanmış tezgâhta ince bir şekilde açın. Küçük kareler şeklinde kesin. Her karenin ortasına hazırladığınız iç harçtan koyup üçgen veya bohça şeklinde kapatın.

Mantıyı Kızartın:

Tavaya bol sıvı yağ koyup kızdırın. Mantıları altın sarısı olana kadar kızartın ve fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın.

Üzerini Hazırlayın:

Yoğurdu rendelediğiniz sarımsakla karıştırın. Tereyağını küçük bir tavada eritip içine kırmızı toz biber ekleyin.

Servis Edin:

Kızarmış mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli tereyağını gezdirin. Arzuya göre ince kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.