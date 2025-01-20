Lezzeti uzun süre saklayın: Hamsi salamura tarifi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:10

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:10

Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hamsi, salamura yapıldığında sofralara hem pratik hem de dayanıklı bir alternatif sunar. Özellikle mezelerde ya da salatalarda harika bir eşlikçi olan hamsi salamura, evde kolayca hazırlanabilir. İşte tam kıvamında bir hamsi salamura tarifi!

Malzemeler

1 kg taze hamsi

1 su bardağı iri kaya tuzu

1 çay bardağı elma sirkesi

1 çay bardağı zeytinyağı

2-3 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı karabiber taneleri

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Hamsiyi Temizleyin:

Hamsilerin kafalarını koparıp iç organlarını çıkararak iyice temizleyin. Ardından bol soğuk suyla yıkayıp fazla suyunu süzdürün.

Tuzlama İşlemi:

Derin bir kaba bir kat hamsi dizin, üzerine kaya tuzu serpin. Tüm hamsiler bitene kadar bu işlemi kat kat devam ettirin. Üzerine ağır bir ağırlık koyup 1 gün boyunca bekletin.

Sirkeye Batırın:

Hamsileri sudan geçirip fazla tuzdan arındırın. Ardından 15-20 dakika kadar elma sirkesinde bekleterek lezzetini artırın.

Zeytinyağında Saklayın:

Sterilize edilmiş bir kavanozun içine bir kat hamsi, bir kat zeytinyağı olacak şekilde dizin. Aralarına defne yaprağı, karabiber taneleri ve pul biber ekleyerek lezzeti artırın.

Dinlendirme Süresi:

Kavanozu sıkıca kapatıp buzdolabında en az 3 gün bekletin. Bekleme süresi uzadıkça hamsiler daha da lezzetlenecektir.