Türk mutfağının lezzetli yemeği: Sulu köfte tarifi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 20:55

Güncelleme: 19.01.2025 - 20:55

Kış aylarında artan soğuklarla birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, aynı zamanda lezzetiyle sofralarımızı şenlendirecek yemeklere daha çok ihtiyaç duyarız. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan sulu köfte, hem içeriğindeki sebzeler hem de protein kaynağı olan köftesiyle kış sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kışın şifa kaynağı olan sulu köfte tarifi!

Sulu Köfte Tarifi

Malzemeler:

Köftesi için:

400 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı un (köfteleri bulamak için)

Yemeğin sosu için:

1 adet havuç (küçük doğranmış)

2 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı sıcak su

Tuz ve karabiber

Yapılışı: