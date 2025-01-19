Türk mutfağının lezzetli yemeği: Sulu köfte tarifi
Soğuk havalarda hem lezzetiyle hem de besleyici özellikleriyle içinizi ısıtacak bir yemek arıyorsanız, Türk mutfağının klasiklerinden sulu köfte tam size göre!
Kış aylarında artan soğuklarla birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, aynı zamanda lezzetiyle sofralarımızı şenlendirecek yemeklere daha çok ihtiyaç duyarız. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan sulu köfte, hem içeriğindeki sebzeler hem de protein kaynağı olan köftesiyle kış sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kışın şifa kaynağı olan sulu köfte tarifi!
Sulu Köfte Tarifi
Malzemeler:
Köftesi için:
- 400 gram kıyma
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 2 yemek kaşığı un (köfteleri bulamak için)
Yemeğin sosu için:
- 1 adet havuç (küçük doğranmış)
- 2 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 6 su bardağı sıcak su
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Derin bir kaba kıymayı, rendelenmiş soğanı, pirinci, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyin.
- Malzemeleri iyice yoğurun ve misket büyüklüğünde köfteler yapın.
- Köfteleri una bulayın ve bir kenarda bekletin.
- Bir tencereye sıvı yağı alın ve küçük doğranmış havuçları birkaç dakika kavurun.
- Ardından salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Kavurduğunuz havuç ve salçaya sıcak suyu ekleyin, kaynamaya bırakın.
- Su kaynadıktan sonra patatesleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin.
- Son olarak köfteleri ekleyin ve orta ateşte 25-30 dakika kadar pişirin.
- Yemeği sıcak servis edin. İsteğe bağlı olarak üzerine kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.
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