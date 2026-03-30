Klasik piyazı unutun: Antalya usulü piyaz tarifi

Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Antalya piyazı, özellikle tahinli sosuyla diğer piyaz tariflerinden ayrılır. Ana yemek gibi tüketilebilecek kadar besleyici olan bu tarif, köfte yanında servis edilerek de sıkça tercih edilir.

ANTALYA PİYAZI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet kuru soğan

2 adet haşlanmış yumurta

1 adet domates

Yarım demet maydanoz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

Yarım limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?

Haşlanmış kuru fasulyeleri geniş bir kaba alın. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin.

Domatesi küp küp doğrayıp karışıma ilave edin. Maydanozu ince kıyarak ekleyin ve karıştırın.

Sos için tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu bir kapta iyice çırpın.

Hazırladığınız sosu piyazın üzerine dökerek tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Son olarak dilimlenmiş haşlanmış yumurtaları üzerine yerleştirerek servis edin.