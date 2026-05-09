Klasik tarifleri unutturan lezzet: Karnabahar kızartması tarifi

Kış aylarının en sevilen sebzelerinden biri olan karnabahar, farklı tariflerle sofralarda yer almaya devam ediyor. Özellikle kızartma haliyle yoğun ilgi gören karnabahar, baharatlı harcı sayesinde oldukça lezzetli bir atıştırmalığa dönüşüyor. Çay saatlerinden ana öğünlere kadar birçok sofraya uyum sağlayan karnabahar kızartması, pratik yapımıyla da dikkat çekiyor.
MALZEMELER
- 1 küçük boy karnabahar
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı un
- Yarım çay bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
- Kızartmak için sıvı yağ
- Servis için:
- Sarımsaklı yoğurt
YAPILIŞI
Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve kaynar tuzlu suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Çok yumuşamadan sudan alıp süzün.
Bir kasede yumurta, un ve sütü çırpın. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Haşlanan karnabaharları hazırlanan karışıma bulayın.
Tavada kızdırılmış sıvı yağda karnabaharları altın rengini alana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
Sıcak servis edin. İsteğe göre sarımsaklı yoğurt eşliğinde sunabilirsiniz.