Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

9.05.2026 17:29:00
Haber Merkezi
Yaz sofralarının hafif ve vazgeçilmez lezzetlerinden zeytinyağlı taze fasulye, domates ve zeytinyağının uyumuyla hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. İşte tam kıvamında zeytinyağlı taze fasulye tarifi…

Yaz sofralarının en sevilen yemeklerinden biri olan zeytinyağlı taze fasulye, hafif ve besleyici yapısıyla öne çıkıyor. Soğuk servis edildiğinde lezzeti daha da artan bu klasik tarif, özellikle zeytinyağının aroması ve domatesin uyumuyla damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Pratik hazırlanışı sayesinde hem günlük sofralarda hem de davet menülerinde sıkça tercih ediliyor.

MALZEMELER

  • 1 kilogram taze fasulye
  • 2 adet orta boy soğan
  • 3 adet domates
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Taze fasulyelerin uç kısımlarını temizleyin ve ortadan ikiye bölün. Soğanları piyazlık doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyip kısa süre karıştırın. Üzerine doğranmış domatesleri ilave ederek birkaç dakika pişirin.

Hazırlanan sosun üzerine taze fasulyeleri ekleyin. Tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Sıcak suyu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın.

Fasulyeler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika kısık ateşte pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirip soğuk servis edin.

