Klasik tatlılara farklı dokunuş: Güllaçtan soğuk baklava tarifi

Son yıllarda popülerliği artan soğuk baklava, klasik tariflerin dışında farklı malzemelerle de hazırlanabiliyor. Özellikle güllaç yapraklarıyla hazırlanan bu tarif, hem yapımı kolay hem de oldukça hafif bir tatlı arayanlar için ideal. Sütlü şerbeti ve kakao dokunuşuyla güllaçtan soğuk baklava, misafir sofralarına da şık bir lezzet olarak eşlik ediyor.

GÜLLAÇTAN SOĞUK BAKLAVA İÇİN MALZEMELER

8 adet güllaç yaprağı

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 su bardağı çekilmiş ceviz veya fındık

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için rendelenmiş çikolata veya kakao

GÜLLAÇTAN SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Süt ve toz şeker bir tencerede karıştırılarak ısıtılır. Şeker tamamen eridikten sonra vanilin eklenir ve karışım ılımaya bırakılır.

Geniş bir fırın kabına bir kepçe sütlü karışımdan dökülür. Üzerine bir güllaç yaprağı yerleştirilir ve tekrar sütle ıslatılır. Bu işlem yaprakların yarısı bitene kadar tekrarlanır.

Orta katmana çekilmiş ceviz veya fındık serpilir. Kalan güllaç yaprakları da aynı şekilde sütle ıslatılarak kat kat yerleştirilir.

Tatlı hazırlandıktan sonra üzerine kakao ve pudra şekeri karışımı serpilir. Son olarak rendelenmiş çikolata eklenir.

Tatlı buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirilir. İyice soğuduktan sonra dilimlenerek servis edilir. Hafif yapısı ve sütlü aromasıyla güllaçtan soğuk baklava, özellikle sıcak günlerde tercih edilen pratik tatlılar arasında yer alıyor.