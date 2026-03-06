Koca tepsilerle uğraşmak yok: Yaprak yaprak porsiyonluk güllaç tarifi...

Şık şekilde, tam kıvamında sütüyle hazırlanan bu porsiyonluk tatlı hem göze hem damağa hitap ediyor. İşte porsiyonluk güllaç tarifi...

MALZEMELER (4 KADEH İÇİN)

4-5 yaprak güllaç

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker (Şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

1 paket vanilya veya 1 yemek kaşığı gül suyu (Geleneksel aroma için)

Arası ve Üzeri İçin:

İri çekilmiş ceviz içi veya fındık

Nar taneleri ve taze nane yaprakları (Süslemek için)

ADIM ADIM TARİF

Geniş bir tencereye sütü ve şekeri alın. Şeker eriyene kadar ısıtın. En önemli sır: Süt kesinlikle kaynar olmamalı, serçe parmağınızı hafif yakacak ılıklıkta olmalı. Kaynar olursa güllaç hamurlaşır. Altını kapatıp vanilya veya gül suyunu ekleyin.

Güllaç yapraklarını makasla veya elinizle, kullanacağınız kadehlerin içine sığacak boyutta iri parçalara kırın.

Kadehlerin tabanına önce 1-2 kepçe ılık süt koyun. Üzerine kırdığınız güllaç yapraklarından birkaç parça yerleştirin ve yaprakların sütü çekmesini bekleyin.

Kadehin yarısına geldiğinizde araya bolca ceviz veya fındık kırığı serpiştirin.

Üzerine tekrar güllaç yaprakları ve süt ekleyerek kadehi doldurun. En üstteki yaprakların sütün içinde tamamen ıslandığından emin olun. (Sütü bol görünürse korkmayın, yapraklar dinlendikçe hepsini çekecektir).

Üzerini geleneksel usulde nar taneleri, dövülmüş ceviz ve taze nane ile süsleyip buzdolabında kısa bir süre soğutun ve ferah ferah tüketin.